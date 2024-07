Ys Memoire: The Oath in Felghana: Portierungen schaffen den Sprung zu uns

Xseed Games hat mittlerweile offiziell bestätigt, dass die Portierungen von "Ys Memoire: The Oath in Felghana" auch hierzulande veröffentlicht werden. Einen Trailer dazu gibt es ebenfalls zu sehen.

Hier werden wir über eine Minute lang auf "Ys Memoire: The Oath in Felghana" für PS4, PS5 und Switch eingestimmt. Releasefenster ist Anfang 2025.

Bei "Ys: The Oath in Felghana" handelt es sich um ein rasantes Action-Rollenspiel mit präziser Kontrolle, Metroidvania-typischen Erkundungselementen, atemberaubenden Kämpfen sowie epischen, bildschirmfüllenden Bosskämpfen und Scharmützeln. Für genügend spielerische Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Ys: The Oath in Felghana" ist bereits für PSP und den PC erhältlich.