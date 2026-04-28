Ys Memoire: Revelations in Celceta für die Switch

Marvelous Europe hat "Ys Memoire: Revelations in Celceta" exklusiv für Nintendo Switch veröffentlicht. Die von Nihon Falcom entwickelte Neuauflage von "Ys: Memories of Celceta" bietet überarbeitete Grafik sowie die Wahl zwischen dem Original-Soundtrack und einer neu arrangierten Fassung.

In diesem Action-RPG begleitet ihr Adol durch das Land Celceta, um seine verlorenen Erinnerungen wiederzufinden. Das Spiel nutzt ein strategisches Kampfsystem und ein Kartensystem zur Erkundung der Umgebung. Zeitlich ordnet sich der Titel nach den Ereignissen von Ys X ein und legte die spielerische Basis für spätere Teile wie Ys VIII.

Merkmale im Überblick