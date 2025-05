Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga enthüllt

Falcom stellt uns "Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga" für PS4, PS5, Switch und den PC vor. Einen ersten Trailer dazu gibt es ebenfalls zu sehen.

Hier werden wir schonmal knapp zwei Minuten lang auf "Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga" eingestimmt. Dabei widmet mans ich primär den Charakteren des Actionspiels, aber kleinere Gameplay-Schnipsel werden auch gezeigt.

"Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga" vereint inhaltlich erstmals die Welten zweier populärer Falcom-Rollenspielreihen zu einem flotten Arena-Fighter. In einem interdimensionalen Aufeinandertreffen treten darin nämlich bekannte Helden und Rivalen aus "Ys" und "Trails in the Sky" gegeneinander an - unterstützt von populären Nebenfiguren, welche als Assist-Charaktere taktische Tiefe ins Gefecht bringen.

"Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga" erscheint im Sommer.