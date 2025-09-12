Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga hat einen Erscheinungstermin

Publisher refint/games und Entwickler Falcom haben einen konkreten Releasetermin für "Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga" verkündet. Angekündigt war der Crossover-Prügler ja schon länger.

So ist "Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga" ab 10. Oktober erhältlich, nachdem diesbezüglich bisher immer nur vage vom Sommer die Rede gewesen war. Als Plattformen dafür nennt man PS4, PS5, Switch und den PC. Gleichzeitig zeigt man einen neuen Release Date Trailer. Dieser stimmt uns über eineinhalb Minuten lang auf das Spiel ein.

"Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga" erscheint zunächst nur in digitaler Form. Eine physische Version ist zwar angedacht, aber nähere Details dazu werden erst noch bekannt gegeben.

"Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga" war im Mai enthüllt worden.