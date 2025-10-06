Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga: Das Intro

Publisher refint/games und Entwickler Falcom haben mittlerweile auch das Intro von "Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier lernen wir fast zwei Minuten lang primär die Spielwelt und die einzelnen Charaktere von "Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga" kennen. Erste Einblicke in die Story werden uns ebenfalls geboten. Primär werden wir dadurch optimal auf den Crossover-Prügler eingestimmt.

"Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga" war bereits im Mai angekündigt worden. Damals bekamen wir einen ersten Trailer gezeigt, der Lust auf mehr machte.

"Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga" erscheint am 10. Oktober für PS4, PS5, Switch und den PC.