Ys X: Proud Nordics erscheint weltweit im Februar

Wie Publisher NIS America mitteilt, können wir voraussichtlich am 20. Februar 2026 mit dem Release von "Ys X: Proud Nordics" rechnen. Es ist eine überarbeitete Neuauflage von "Ys X: Nordics", welche das ursprüngliche Abenteuer mit neuen Inhalten, zusätzlichen Geschichten und Gameplay-Verbesserungen erweitert. Als Plattformen sind Nintendo Switch 2, PlayStation 5, und PC dabei. Dabei handelt es sich um den weltweiten Release, nachdem das Action-Rollenspiel bereits im Juli in Japan und im August in Asien erschienen war. Hier seht ihr den Trailer:

Über Ys X: Proud Nordics

"In der Neufassung dieses hochgelobten Ablegers der Ys-Reihe vereint Ys X: Proud Nordics das rasante Kampfsystem und die packende Erzählung des Originals mit neuen Spielmechaniken und einem höchst anspruchsvollen Dungeon – umschlossen von einer brandneuen Handlung, die nahtlos in das gesamte Spiel integriert wurde.

Nach einer dramatischen Begegnung auf See finden sich der rothaarige Abenteurer Adol und die stolze Norman Karja durch die Macht des Mana aneinander gebunden und werden in eine Schlacht um den Obelia Gulf verwickelt. Die untote Horde an Griegr ist nicht mehr aufzuhalten und nur Adol und Karja stehen ihr noch im Weg. An Bord der Sandras versammeln sich die beiden mit einer treuen Crew aus Freunden und Verbündeten, um den Griegr auf einer unvergesslichen Reise entgegenzutreten!

Ein neues Erlebnis

Das spektakuläre Abenteuer von Ys X: Nordics ist zurück und besser denn je. Die verbesserte grafische Leistung und die Quality-of-Life-Updates machen es zur definitiv besten Art, Ys X zu erleben.

Die Insel des Mysteriums

Erkunde Öland Island in diesem brandneuen Abenteuer! An der Seite der Shield Siblings Canute und Astrid lüftet ihr das Geheimnis dieser sagenumwobenen Insel, deren Geschichte nahtlos in das Original eingebunden wurde.

Erfahrungen im Überfluss

In Ys X: Proud Nordics gibt es eine Fülle neuer Mechaniken und Inhalte! Mit dem Mana Hold in deinen Händen kannst du die Umgebung zu deinen Gunsten beeinflussen. Stelle dich so den neuen Herausforderungen auf Öland Island und wage dich an die Zeitprüfung in Muspelheim – einem Dungeon mit teuflischem Schwierigkeitsgrad."