Yu-Gi-Oh! Duel Links feiert 9-jähriges Jubiläum

Konami feiert das neunjährige Jubiläum von "Yu-Gi-Oh! Duel Links". Seit heute 812. Januar 2026) feiern Duellanten diesen Meilenstein mit einer Sonderaktion, bei der sie die berühmte Monsterkarte Rotäugiger Dunkler Dragoner (SPEED) erhalten und "Oberflächenveredelung: Animiert" darauf anwenden können. Zusätzlich zu Rotäugiger Finsterer Drache (RUSH) im OR-Stil kann auch der Dimensionsverknüpferin (RUSH) als besondere Karte für das 9-jährige Jubiläum erspielt werden.
Ihr könnt das Structure Deck "Red Eyes Inferno" kostenlos erhalten. Ausserdem findet ein spezielles Missions-Bingo zum 9. Jubiläum statt, bei der Duellanten für das Abschliessen von Missionen luxuriöse Belohnungen erhalten können.
Zusätzlich erhaltet ihr für diesen Meilenstein auch spezielle Login-Belohnungen.
- Tag 1 – Dimensionsverknüpferin Karte (RUSH)
- Tag 2 – SR Traum Ticket (SPEED/Glossy)
- Tag 3 – SR/UR Wahl Ticket (SPEED/Glossy)
- Tag 4 - SR Traum Ticket (RUSH/Glossy)
- Tag 5 – SR/UR Wahl Ticket (RUSH/Glossy)
- Tag 6 – UR Traum Ticket (SPEED/Glossy)
- Tag 7 – SR/UR Wahl Ticket (SPEED/Prismatic)
- Tag 8 – UR Traum Ticket (RUSH/Glossy)
- Tag 9 – SR/UR Wahl Ticket (RUSH/Prismatic)
- Tag 10 – Namensfarbe: Rot