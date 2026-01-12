Yu-Gi-Oh! Duel Links feiert 9-jähriges Jubiläum

Konami feiert das neunjährige Jubiläum von "Yu-Gi-Oh! Duel Links". Seit heute 812. Januar 2026) feiern Duellanten diesen Meilenstein mit einer Sonderaktion, bei der sie die berühmte Monsterkarte Rotäugiger Dunkler Dragoner (SPEED) erhalten und "Oberflächenveredelung: Animiert" darauf anwenden können. Zusätzlich zu Rotäugiger Finsterer Drache (RUSH) im OR-Stil kann auch der Dimensionsverknüpferin (RUSH) als besondere Karte für das 9-jährige Jubiläum erspielt werden.

Ihr könnt das Structure Deck "Red Eyes Inferno" kostenlos erhalten. Ausserdem findet ein spezielles Missions-Bingo zum 9. Jubiläum statt, bei der Duellanten für das Abschliessen von Missionen luxuriöse Belohnungen erhalten können.

Zusätzlich erhaltet ihr für diesen Meilenstein auch spezielle Login-Belohnungen.