Yu-Gi-Oh! Duel Links: Neuer PvP-Modus

Konami kündigt "Character Deck Duel" an, einen neuen PvP-Modus für "Yu-Gi-Oh! Duel Links" an. Duellanten können mit speziellen Charakter Decks gegeneinander antreten. Diese Decks sind so aufgebaut, dass sie den Spielstil eines bestimmten Charakters nachahmen und können sowohl im PvP- als auch im PvE-Modus eingesetzt werden. Die neuen Decks verfügen über festgelegte Fähigkeiten und Karten, die den jeweiligen Charakter repräsentieren.

Ein Character Deck bietet Duellanten eine Einführung in den typischen Spielstil jedes Charakters. Durch Duelle in diesem Modus können sie "Respektkugeln" verdienen, einen besonderen Belohnungsgegenstand, der sich nach der Leistung der Duellanten richtet und beim Händler gegen Karten und verschiedene Gegenstände eingetauscht werden kann. Duellanten können Respektkugeln gegen einen Rang-Stern eintauschen, der den Rang eines Character Decks erhöht. Durch die Erhöhung des Deck-Rangs können je nach Rang bis zu maximal fünf Karten ausgetauscht werden.

Neun Charaktere erhalten ihr eigenes exklusives Character Deck

Yami Yugi

Seto Kaiba (DM)

Joey Wheeler (DM)

Jaden Yuki

Zane Truesdale

Yusei Fudo

Jack Atlas

Yuma & Astral

Reginald “Shark” Kastle

Die jeweiligen Character Decks erhält man durch eine Lebenszeit-Mission, die automatisch abgeschlossen wird, wenn der entsprechende Charakter freigeschaltet wurde.