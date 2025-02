Yu-Gi-Oh! Early Days Collection - Launch-Trailer

Konami gab bekannt, dass die "Yu-Gi-Oh! Early Days Collection" ab sofort erhältlich ist. Der Release auf PC erfolgt heute gegen 15:00 Uhr. Insgesamt umfasst die Sammlung 14 Titel, die ursprünglich für Game Boy, Game Boy Color oder Game Boy Advance erschienen sind, darunter einige, die erstmals ausserhalb von Japan weltweit verfügbar sind. Alle Titel sind verifiziert für das Steam Deck.

In der physischen Version, die bei ausgewählten Händlern erhältlich ist, ist darüber hinaus eine von zwei Quarter Century Secret Rare Harpyien-Flederwisch Karten enthalten.

Die "Yu-Gi-Oh! Early Days Collection" feiert das 25. Jubiläum des "Yu-Gi-Oh!"-Kartenspiels und bringt ikonische digitale "Yu-Gi-Oh!"-Spiele zurück, die zwischen 1998 und 2004 veröffentlicht wurden. Die vollständige Liste der enthaltenen Titel ist hier zu finden:

Yu-Gi-Oh! Early Days Collection

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (1998/GAME BOY)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories (1999/GAME BOY, GAME BOY COLOR)

Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories (2000 JP, 2002 US, 2003 EU/GAME BOY COLOR)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist (2000/GAME BOY COLOR. Inklusive Unterstützung für Online-Kämpfe).

Yu-Gi-Oh! Monster Capsule (2000 JP/GAME BOY COLOR)

Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters (2001 JP, 2003 US and EU/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6, Expert 2 (2001/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul (2001 JP, 2002 US, 2003 EU/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards (2002 JP, 2003 US, 2004 EU/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction (2003 JP, 2004 US and EU/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel (2003 JP, US, EU/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 (2004 JP, US, EU/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler (2004 JP, 2005 US/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! Days of the Duelist: World Championship Tournament 2005 (2004 JP, 2005 EU/GAME BOY ADVANCE)

Die Sammlung wird auch eine Speicher-/Ladefunktion enthalten. Diese Funktion war zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichungen nicht verfügbar. Ausserdem werden Online-Kämpfe in "Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist" unterstützt. Nach Release werden Online-Kämpfe auch in einigen weiteren Titeln hinzugefügt.