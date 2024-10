Konami gab heute bekannt, dass die "Yu-Gi-Oh! Early Days Collection" am 27. Februar für Nintendo Switch und auf Steam erscheint. Bei der Collection handelt es sich um ein nostalgisches Paket mit mehreren digitalen "Yu-Gi-Oh!"-Retro-Titeln aus den späten 1990er und frühen 2000er Jahren. Der physischen Version liegt jeweils eine von zwei Quarter Century Secret Rare von “Harpyien-Flederwisch” bei. Diese Version kann bei ausgewählten Handelspartnern vorbestellt werden. Details zum Start der Vorbestellung der digitalen Version werden in Kürze bekannt gegeben.

Konami gab darüber hinaus bekannt, dass "Yu-Gi-Oh! Die Ewige Duell-Seele", "Yu-Gi-Oh! Die Heiligen Karten" und "Yu-Gi-Oh! Reshef der Zerstörer" Teil der Collection sein werden.

Die "Yu-Gi-Oh! Early Days Collection" bringt anlässlich des 25. Jubiläums des "Yu-Gi-Oh!"-Kartenspiels ikonische digitale "Yu-Gi-Oh!"-Titel zurück, die ursprünglich zwischen 1998 und 2004 veröffentlicht wurden. Die vollständige Liste der ikonischen Titel, die in der Sammlung enthalten sind, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Bisher angekündigte Titel

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (1998/GAME BOY)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories (1999/GAME BOY, GAME BOY COLOR)

Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories (2000 JP, 2002 US, 2003 EU/GAME BOY COLOR)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist (2000/GAME BOY COLOR. Inklusive Unterstützung für Online-Kämpfe).

Yu-Gi-Oh Duel Monsters 6, Expert 2 (2001/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! Die Ewige Duell-Seele (2001 JP, 2002 US, 2003 EU/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! Die Heiligen Karten (2002 JP, 2003 US, 2004 EU/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! Reshef der Zerstörer (2003 JP, 2004 US and EU/GAME BOY ADVANCE)

Die Sammlung wird auch eine Speicher-/Ladefunktion enthalten. Diese Funktion war zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichungen nicht verfügbar. Ausserdem werden Online-Kämpfe in "Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist" unterstützt. Nach Release werden Online-Kämpfe auch in einigen weiteren Titeln hinzugefügt.