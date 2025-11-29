Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis für 2026 angekündigt

Alliance Arts. Inc. hat angekündigt, dass ihr Rhythmus-Adventure-Spiel "Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis" im April 2026 erscheint. Das Spiel lässt Spieler auf einer Welle von Denpa-Songs reiten, um Verschwörungs-Dokumente an die Welt auszusenden. Passend zu dieser Ankündigung gibt es auch einen neuen Trailer, der den Charme des Spiels vorstellt:

"Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis" ist ein Rhythmus-Adventure-Spiel in dem ihr in die Rolle von Qtie schlüpft, einem Hikikomori-Mädchen, das voll auf Denpa-Songs abfährt. Ihr werdet "Yunyun-brained” und verliert jegliche Selbstbeherrschung, um anonym in sozialen Medien zu posten und die Welt mit Yunyun-Brainrot zu zerstören. Das Spiel bietet ein "Doki-Doki"-Erlebnis mit über 30 Denpa-Songs und mehreren Enden.

150'000 Demo-Downloads und neue Ankündigungen

Die Demo von "Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis" hat bereits über 15'000 Downloads erreicht. Ausserdem gibt es ein Update für die Demo, die Online-Ranking, neue Schwierigkeitsgrade und automatische Audio-Sync-Anpassungen einführt.

Die Demo bietet etwa 30 Minuten an Inhalten, wodurch Spieler sowohl den Rhythmus- als auch Adventure-Teil des Spiels ausprobieren können. Das Szenario schreitet nicht voran, Spieler können aber auch nach Ende der Demo weiterspielen. Bereits 10 der geplanten Songs sind verfügbar, inklusive versteckter Tracks.

Ausserdem wurde "Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis" mit vielen Sprachen angekündigt: Neben Japanisch, Englisch, Chinesisch und Koreanisch sind zum Launch auch Deutsch, Französisch, Russisch, brasilianisches Portugiesisch und Polnisch dabei.

Die Entwickler haben zudem ein Musikvideo für den Charakter-Song "Peak Ecstasy!! Rim de Lacent☆", gesungen von Yunyun (CV: Haruko Momoi), veröffentlicht. Das ist der zweite Original-Denpa-Song für das Spiel nach dem Themesong Denpa-tic Imaginary Girl 'Q', gesungen von KOTOKO.

Was ist ein Denpa-Song?

Denpa ist ein Musikgenre, das bewusst merkwürdig und catchy ist. Alle spielbaren Songs im Spiel sind Denpa, darunter auch beliebte Tracks wie “it’s a cherry kissing explosion” (Sakuranbo Kiss).