ZA/UM: Erneute Entlassungen

Bei ZA/UM, dem Entwickler von "Disco Elysium" und "Zero Parades: For Dead Spies", ist es erneut zu Entlassungen gekommen. Nähere Informationen und ein offizielles Statement dazu liegen bereits vor.

Demnach musste sich ZA/UM diesmal von ungefähr 32 Mitarbeitern trennen. Zuletzt war angegeben worden, dass das Studio etwa 100 Angestellte hat. Das offizielle Statement zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Heute müssen wir euch eine schwierige Nachricht mitteilen. Obwohl „Zero Parades: For Dead Spies“ von der Kritik hoch gelobt wurde, hat uns der kommerzielle Erfolg nicht in die Lage versetzt, ein Studio in seiner derzeitigen Grösse aufrechtzuerhalten.

Wir haben bis zu 32 unserer Kolleg*innen in allen Abteilungen von ZA/UM Studio Kündigungen oder Kündigungswarnungen zugestellt. Ihre Arbeit hat nachhaltig geprägt und ihre Spuren in „Zero Parades: For Dead Spies“ sowie im gesamten Studio hinterlassen.

Während dieses schwierigen Prozesses haben wir uns kontinuierlich mit Vertretern der ZA/UM Workers’ Alliance beraten und zusammengearbeitet.

Dies verändert die Struktur von ZA/UM, nicht jedoch dessen Zielsetzung. Unsere künstlerischen Standards bleiben ungebrochen: Wir werden weitermachen."

ZA/UM wurde im Jahr 2015 gegründet.