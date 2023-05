Downloadumfang von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Am kommenden Freitag dürfen wir bekanntlich endlich selbst in die Spielwelt von "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" eintauchen. Jetzt steht auch fest, wieviel Platz wir dafür auf unserer Switch reservieren bzw. freischaufeln müssen.

Besagte Angabe entnehmen wir dem Nintendo eShop. Dort ist nämlich zu lesen, dass Links Open-World-Abenteuer genau 16684,00 MB belegt.

Im direkten Nachfolger von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" wählt ihr euren eigenen Weg durch die weitläufigen Landschaften Hyrules und über die geheimnisvollen Himmelsinseln. Neue Schauplätze, Gefahren und Rätsel tun sich vor euch auf, die sowohl euren Verstand als auch euren Einfallsreichtum fordern. Könnt ihr Links neue Fähigkeiten nutzen, um die bösen Mächte zurückzuschlagen, die das Königreich bedrohen?