The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Erfolgsmeldung

In den drei Tagen seit seiner Veröffentlichung am Freitag, den 12. Mai, hat sich "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" für Nintendo Switch weltweit mehr als 10 Millionen Mal verkauft. Dieser Erfolg beschert Links neuem Abenteuer den erfolgreichsten Start in der The Legend of Zelda-Geschichte sowie den Titel des am schnellsten verkauften Nintendo-Spiels in Europa und der DACH-Region (Deutschland, Österreich und die Schweiz) überhaupt.

"Dieser Rekordstart zeigt, dass Nintendo Switch auch in ihrem siebten Jahr ein starkes Momentum beibehält. Wir sind enorm dankbar für die Unterstützung der Fans und freuen uns sehr auf ihre Abenteuer und Kreationen in Hyrule."

Stephan Bole, Präsident von Nintendo of Europe

Die Geschichte der "The Legend of Zelda"-Spiele begann vor über 35 Jahren, als 1986 mit "The Legend of Zelda" der erste Titel der Reihe in Japan auf den Markt kam. Ein Jahr später erschien Links erstes Abenteuer für das Nintendo Entertainment System auch in Europa. Seither erleben die Spieler in der Rolle von Link spannende Abenteuer, in denen sie tückische Gegner bekämpfen, zahlreiche Geheimnisse lüften und weitläufige Landschaften erkunden.

Insgesamt wurden weltweit bis März 2023 mehr als 130 Millionen Spiele der Reihe verkauft. Mit über 10 Millionen verkauften Exemplaren in den ersten drei Tagen setzt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom diese Erfolgsgeschichte nun fort.