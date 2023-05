Gameplay aus The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Es soll ja gerüchteweise noch Leute da draussen geben, die sich unschlüssig sind, ob "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" ein guter Kauf ist. Für diese haben wir jetzt eventuell eine Entscheidungshilfe parat.

Hier zeigt uns Nintendo nämlich die ersten 19 Minuten aus "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom". In diesem Zeitraum macht man uns hauptsächlich mit den Charakteren und der Story vertraut.

Im direkten Nachfolger von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" wählt ihr euren eigenen Weg durch die weitläufigen Landschaften Hyrules und über die geheimnisvollen Himmelsinseln. Neue Schauplätze, Gefahren und Rätsel tun sich vor euch auf, die sowohl euren Verstand als auch euren Einfallsreichtum fordern. Könnt ihr Links neue Fähigkeiten nutzen, um die bösen Mächte zurückzuschlagen, die das Königreich bedrohen?

"The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" erschien am 12. Mai exklusiv für Switch.