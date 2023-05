Infos zu den Dungeons in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Takuhiro Dohta, Technical Director von "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", hat sich nun zu den Dungeons in dem Open-World-Adventure geäussert. Kurzgesagt dürfte hier einiges auf uns zukommen.

So verrät Takuhiro Dohta in einem Interview auf der offiziellen Nintendo-Website, dass die Dungeons in "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" gross sein werden. Zudem werden sie sich optisch und regional stärker voneinander unterscheiden, als das seinerzeit bei "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" der Fall war. Hier orientiert man sich offenbar an den älteren Teilen der Reihe.

"The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" erscheint morgen exklusiv für Switch.