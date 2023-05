Längerer Werbespot für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Natürlich betreibt Nintendo weiterhin kräftig Werbung für "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom". Ergebnis ist auch ein umfangreicherer neuer Spot, den wir euch nicht vorenthalten wollen.

Hier bekommen wir fast zwei Minuten lang die unterschiedlichen Facetten von "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" vorgeführt. Ein Ziel davon ist es, den Abenteurer in uns zu wecken.

Im direkten Nachfolger von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" wählt ihr euren eigenen Weg durch die weitläufigen Landschaften Hyrules und über die geheimnisvollen Himmelsinseln. Neue Schauplätze, Gefahren und Rätsel tun sich vor euch auf, die sowohl euren Verstand als auch euren Einfallsreichtum fordern. Könnt ihr Links neue Fähigkeiten nutzen, um die bösen Mächte zurückzuschlagen, die das Königreich bedrohen?

"The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" erscheint morgen exklusiv für Switch.