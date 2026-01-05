The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Spekulationen zum Nachfolger

In aktuellen XboxEra Podcast hat sich Shpeshal Nick zum inhaltlichen Konzept des Nachfolgers von "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" geäussert. Nintendo hat besagte Angaben aber natürlich bisher noch nicht kommentiert, weshalb wir sie als Gerüchte und Spekulationen verbuchen müssen.

So wird der Nachfolger von "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" angeblich inter-dimensionale Rätsel bieten. Diese sollen auf der Technik und dem Design von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" und besagtem "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" aufbauen. Gleichzeitig möchte man mit Verbesserungen die zusätzliche Power der Switch 2 nutzen.

Grundsätzlich sollen wir dabei Rätsel lösen, indem wir etwa physikalische Interaktionen zwischen unterschiedlichen Dimensionen einsetzen, zum Beispiel das Verschieben von Flüssigkeiten oder das Aktivieren von Objekten, um Türen oder Wege in anderen Realitäten freizuschalten. Besagtes Konzept erinnert an die klassische Licht- und Schattenwelt-Dualität der Reihe, erweitert diese aber um systembasierte und physikgetriebene Mechaniken.

Viele dieser Ideen sollen schon als Experimente während der Entwicklung von "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" entstanden sein. Durch die leistungsfähigere Hardware und die weiterentwickelte Engine sind sie jedoch jetzt erst umsetzbar.

Der Nachfolger von "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" wird wohl erst in einigen Jahren veröffentlicht.