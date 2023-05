Patch 1.1.2 für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo schraubt weiter an seinem "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom". Jetzt ist Patch 1.1.2 dafür verfügbar.

Besagtes Update für "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" beseitigt kleinere Fehler und nimmt Optimierungen vor, etwa am Sound. Die kompletten englischen Patchnotes findet ihr an dieser Stelle.

Im direkten Nachfolger von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" wählt ihr euren eigenen Weg durch die weitläufigen Landschaften Hyrules und über die geheimnisvollen Himmelsinseln. Neue Schauplätze, Gefahren und Rätsel tun sich vor euch auf, die sowohl euren Verstand als auch euren Einfallsreichtum fordern. Könnt ihr Links neue Fähigkeiten nutzen, um die bösen Mächte zurückzuschlagen, die das Königreich bedrohen?

"The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" erschien am 12. Mai exklusiv für Switch.