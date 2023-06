The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Verwirrung um Waffenstärke

Auch Wochen nach seinem Release ist "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" immer noch in aller Munde. Aktuelles Topthema: Die Stärke der einzelnen Waffen.

So monieren einige Spieler, dass Nintendo in "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" nicht immer die korrekte Waffenstärke angibt, besonders wenn Modifier im Spiel sind. Besonders häufig wird in diesem Zusammenhang der Speer genannt. Bisher ist unklar, ob der Mario-Konzern diesbezüglich noch Nachbesserungen plant.

Im direkten Nachfolger von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" wählt ihr euren eigenen Weg durch die weitläufigen Landschaften Hyrules und über die geheimnisvollen Himmelsinseln. Neue Schauplätze, Gefahren und Rätsel tun sich vor euch auf, die sowohl euren Verstand als auch euren Einfallsreichtum fordern. Könnt ihr Links neue Fähigkeiten nutzen, um die bösen Mächte zurückzuschlagen, die das Königreich bedrohen?

"The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" erschien am 12. Mai exklusiv für Switch.