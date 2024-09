The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fast mit anderem Namen

Produzent Eiji Aonuma hat jetzt enthüllt, dass "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" fast anders geheissen hätte. Aus guten Gründen entschloss man sich dann jedoch dagegen.

Demnach war laut Aonuma ursprünglich angedacht, den Nachfolger von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" auf den Namen "The Legend of Zelda: Tears of the Dragon" hören zu lassen. In diesem Zusammenhang bestanden jedoch zunehmend Bedenken, dass dadurch Kernpunkte des Plots vorweggenommen werden könnten. Folglich entschied man sich für den allseits bekannten Namen.

Im direkten Nachfolger von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" wählt ihr euren eigenen Weg durch die weitläufigen Landschaften Hyrules und über die geheimnisvollen Himmelsinseln. Neue Schauplätze, Gefahren und Rätsel tun sich vor euch auf, die sowohl euren Verstand als auch euren Einfallsreichtum fordern. Könnt ihr Links neue Fähigkeiten nutzen, um die bösen Mächte zurückzuschlagen, die das Königreich bedrohen?

"The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" erschien am 12. Mai 2023 exklusiv für Switch.