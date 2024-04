Uniqlo kündigt Tears of the Kingdom-Kollektion an

„The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ gilt als würdiger Nachfolger von „Breath of the Wild“. Fans können das Spiel bald ganz nah am Herzen tragen, denn Uniqlo bringt eine Kollektion offiziell lizenzierter T-Shirts auf den Markt.

Die Kollektion, die langjährig Teil des japanischen Bekleidungshauses sein wird, besteht aus sechs Shirts in verschiedenen Farben, versehen mit unterschiedlichen Motiven.

„Die grossartige Weltanschauung, die einzigartigen Charaktere und die denkwürdigen Szenen und Zeilen aus dem Spiel wurden in einer originellen Kollektion in T-Shirts umgesetzt und gestaltet“, so die Marke.

Die Kollektion soll ab dem 26. April 2024 in den japanischen Filialen erhältlich sein, bevor sie auf den westlichen Markt übergehen. Ein Datum wurde allerdings noch nicht bestätigt.