ZeniMax Media: Entlassungen haben offenbar begonnen

Aktuell mehren sich die Anzeichen, wonach Entlassungen bei ZeniMax Media begonnen haben. Wir fassen alle Informationen, die bisher dazu bekannt sind., für euch zusammen.

Konkret hat George Broussard, Mitbegründer von 3D Realms, bei X (ehemals Twitter folgendes geschrieben:

"Es gibt Berichte, dass bei Zenimax mit Entlassungen begonnen wurde. In letzter Zeit gab es Gerüchte, dass der Stellenabbau viel umfangreicher ausfallen könnte, als man erwartet. Macht euch auf etwas gefasst!"

Weitere Gerüchte besagen, dass Studios und Teams ausserhalb der Reihen von "Fallout" und "The Elder Scrolls" besonders betroffen sein werden. Microsoft hat sich bisher noch nicht zu dem Thema geäu0ert, aber Gerüchte über massive Umstrukturierungen in der Xbox-Sparte bestehen ja schon seit geraumer Zeit.

ZeniMax Media wurde im Jahr 1999 gegründet.