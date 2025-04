Zenless Zone Zero für Xbox Series angekündigt

HoYoverse kündigt an, dass der PlayStation und PC-Titel "Zenless Zone Zero" wie zuvor schon "Genshin Impact" auch für Xbox Series X/S erscheint. Noch wurden wir nicht mit einem Release-Termin beglückt, werden aber am 11. April in einem Spotlight Stream auf YouTube und Twitch mit weiteren Informationen zu dem Port versorgt.

Zenless Zone Zero "Xbox Spotlight" Announcement



Dear Proxies, the Zenless Zone Zero Xbox Spotlight will begin on April 11 at 10:00am PDT (April 12 01:00am UTC+8)!

Tune in to our official livestream for an exclusive reveal of our upcoming Xbox release, plus exciting new updates… pic.twitter.com/E5NSqfGuVr — Zenless Zone Zero (@ZZZ_EN) April 5, 2025

Über Zenless Zone Zero

Willkommen in New Eridu, wo die Welt neu beginnt!

"Geh nicht in die Höhlen. Ich weiss, ich weiss, dass die Höhlen jede Menge Ätherressourcen, Mutanten und sogar Relikte der alten Zivilisation beherbergen. Sie sind alle unschätzbare Schätze. Aber vergiss nicht: In den Höhlen lauern auch räumliche Verzerrungen, zügellose Monster und mutierte Kreaturen, die bereit sind, dich in Stücke zu reissen. Letztlich ist eine Höhle nichts weiter als eine Katastrophe, die die Welt verschlingen könnte. Einen Ort wie diesen sollten normale Menschen niemals betreten. Geh also nicht in die Höhlen. Geh zumindest nicht allein in die Höhlen. Wenn du trotzdem darauf bestehst, in Gefahr zu geraten, geh besser zuerst nach New Eridu. In dieser Metropole voller Menschen aus allen Gesellschaftsschichten gibt es viele, die ohne Höhlen nicht leben können: die hohen Tiere, die Gangster, die durch die Hinterhöfe streifen, die Wahnsinnigen, die im Geheimen Pläne schmieden, und die rücksichtslosen Beamten. Du musst dort sämtliche Vorbereitungen treffen, starke Verbündete finden und am wichtigsten ist es ... Einen „Proxy“ zu finden. Ohne einen Proxy kommst du nicht aus den labyrinthischen Höhlen heraus. Viel Glück.

Zenless Zone Zero ist ein brandneues 3D-Actionspiel von HoYoverse. Die Geschichte ereignet sich in der nahen Zukunft, in der die Welt von einer mysteriösen übernatürlichen Katastrophe namens „Höhle“ heimgesucht wird.

Zwei Identitäten, zwei unterschiedliche Leben

In der nahen Zukunft ereignet sich eine übernatürliche Katastrophe namens „Höhle“. Inmitten dieser von Katastrophen heimgesuchten Welt erhebt sich die Stadt New Eridu. Diese allerletzte Oase hat die Technologien zu einer Koexistenz mit Höhlen gemeistert und ist die Heimat zahlreicher chaotischer, ungestümer, gefährlicher und sehr aktiver Fraktionen. Als ein professioneller „Proxy“ bist du die Schlüsselfigur in der Verbindung zwischen der Stadt und den Höhlen. Deine Geschichte wartet bereits auf dich.

Stelle eine Truppe zusammen und kämpfe in rasanten Schlachten

Zenless Zone Zero ist ein brandneues 3D-Actionspiel von HoYoverse, das dir ein spannendes Kampferlebnis bietet. Stelle eine Truppe mit bis zu drei Figuren zusammen und beginne deine Angriffe mit Basis- und Spezialangriffen. Weiche und pariere die Gegenattacken deiner Gegner, um sie zu neutralisieren, und entfessle eine mächtige Kombination aus Kettenangriffen, sobald sie benommen sind, um ihnen ein für alle Mal den Garaus zu machen! Denke daran, dass jeder Gegner unterschiedliche Eigenschaften besitzt. Es wäre mehr als klug, wenn du ihre Schwächen zu deinem Vorteil nutzt.

Tauche in einen einzigartigen Stil und epische Musik ein

Zenless Zone Zero hat einen einzigartigen Grafikstil und einzigartiges Design. Mit seinen sorgfältig ausgearbeiteten Figurenausdrücken und fliessenden Bewegungen kannst du in die faszinierende Welt eintauchen, während du dich auf deine eigene Reise begibst! Natürlich verdient auch jeder VIP seine ganz eigene Hintergrundmusik, sodass du in deinen Abenteuern in New Eridu auch emotionale Musik hast, die dich in jedem unvergesslichen Moment begleitet!

Überraschende Begegnungen mit einer Vielfalt von Fraktionen

So wie Random Play nicht ohne Videokassetten operieren kann, können es Proxys nicht ohne Agenten. In New Eridu werden Auftraggeber aller Schichten an deine Türe klopfen. Doch lass dich nicht von ihrem niedlichen und unschuldigen Äusseren in die Irre führen, fürchte dich nicht vor denen, die über dich überragen und gefährlich aussehen, und weise keinesfalls die Pelzigen ab, auch wenn sie auf deinem Boden mit ihren ausfallenden Haaren einen neuen Teppich zaubern. Warum unterhältst du dich denn nicht ein wenig mit ihnen, erfährst mehr über ihre einzigartigen Erfahrungen und lässt sie zu deinen Freunden und Verbündeten werden? Schliesslich liegt ein langer Weg vor dir, der nur mit Gefährten weit gegangen werden kann."