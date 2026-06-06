Zenless Zone Zero V3.0: Geständnis der Schlafwandler

Zenless Zone Zero Version 3.0, "A Sleepwalker's Confession", erscheint offiziell am 17. Juni und markiert den Beginn von Saison 3. Das Spiel erscheint zur gleichen Zeit auf Steam, mit Unterstützung für plattformübergreifende Datenfreigabe.

Das Update führt die neue Himmelsinsel-Stadt Roscaelifer ein, in der etwa 70 % der Bewohner Bangboo sind. Die neuen S-Rang-Agenten Velina – der erste Agent mit Wind-Attribut in ZZZ – und Norma kommen hinzu, während euch der Agent der Phaethon-Fraktion, Pyrois, über die Hauptgeschichte kostenlos geschenkt wird. Das Update bringt ausserdem zwei neue permanente Spielmodi zusammen mit neuen Erkundungsmechaniken und insgesamt 1'600 Polychromes.