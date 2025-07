Update 2.1 für Zenless Zone Zero hat einen Termin

Entwickler miHoYo hat einen Releasetermin für Update 2.1 für "Zenless Zone Zero" verkündet. So müssen wir uns nur noch bis nächste Woche gedulden.

Demnach erscheint Update 2.1 für "Zenless Zone Zero" schon am 16. Juli, also übernächsten Mittwoch. Es hört auf den Namen "The Impending Crash of Waves" und wird uns jetzt schonmal mit einem ausführlichen Trailer über acht Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Inhaltlich können wir uns unter anderem auf zwei weitere Regionen (Sailume Bay und Fantasy Resort) mit zahlreichen neuen Abenteuern freuen.

Bei "Zenless Zone Zero" handelt es sich um ein Action-Rollenspiel für Einzelspieler. Die Story spielt in einer Stadt namens New Eridu, welche von einem übernatürlichen Desaster heimgesucht wird. Diese Desaster nennen sich „Hollows“ und sie kommen scheinbar aus dem Nichts.

"Zenless Zone Zero" erschien am 4. Juli 2024 für PS5, PC, iOS und Android. Die Umsetzung für Xbox Series X folgte am 6. Juni.