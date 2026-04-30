Update 3.0 für Zenless Zone Zero

HoYoverse hat einen ersten Ausblick auf Version 3.0 von "Zenless Zone Zero" veröffentlicht und damit den Start von Season 3 eingeläutet. Im Mittelpunkt steht die neue Region Roscaelifer, eine schwebende Stadt, in der Menschen und Bangboos gemeinsam leben. Die Erweiterung soll voraussichtlich Mitte 2026 erscheinen und markiert den Beginn eines neuen Story-Abschnitts im Spiel.

Der Teaser mit dem Titel „Before the Wind Rises“ stellt zudem gleich zehn neue Figuren vor, die künftig eine zentrale Rolle in der Handlung spielen sollen. Damit deutet sich eine der bislang grössten inhaltlichen Erweiterungen seit Release an, insbesondere mit Blick auf neue Fraktionen und erzählerische Perspektiven innerhalb des Universums.

Zusätzlich wurden erste spielbare Agents aus der Region bestätigt, darunter Velina und Norma, die beide aus der Roscaelifer External Strategy Department stammen. Velina bringt ausserdem ein neues Kampfattribut namens Wind ins Spiel, was auf frische Team-Synergien und neue Build-Optionen hindeutet.

Mit der Einführung einer neuen Stadt, zusätzlicher Charaktere und erweiterten Story-Inhalten bereitet HoYoverse den Übergang in Season 3 sichtbar umfangreich vor. Version 3.0 könnte damit zu einem der bisher grössten Updates für das Action-RPG werden.