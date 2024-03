Zenless Zone Zero bekommt weitere Beta

Entwickler miHoYo hat eine weitere Beta zu "Zenless Zone Zero" in Aussicht gestellt. Inhaltliche Informationen dazu gibt es auch schon.

Demnach können wir in der kommenden Beta zu "Zenless Zone Zero" den neuen Charakter Zhu Yuan auf Herz und Nieren prüfen. Dasselbe gilt für die New-Eridu-Fraktion. Anmeldung für die Beta sind bereits an dieser Stelle möglich, aber einen konkreten Termin dafür gibt es noch nicht.

Bei "Zenless Zone Zero" handelt es sich um ein Action-Rollenspiel für Einzelspieler. Die Story spielt in einer Stadt namens New Eridu, welche von einem übernatürlichen Desaster heimgesucht wird. Diese Desaster nennen sich „Hollows“ und sie kommen scheinbar aus dem Nichts.

"Zenless Zone Zero" erscheint im Laufe der ersten Jahreshälfte für PS5, PC, iOS und Android.