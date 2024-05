Zenless Zone Zero erscheint im Juli

Nach "Genshin Impact" und "Honkai: Star Rail" ist "Zenless Zone Zero" mittlerweile der dritte Streich von miHoYo. Nach mehreren Betas gibt es nun endlich einen konkreten Releasetermin dafür.

So wird "Zenless Zone Zero" am 4. Juli für PS5, PC, iOS und Android veröffentlicht. Ein neuer Trailer stellt uns gleichzeitig die einzelnen Figuren aus dem Spiel vor.

Bei "Zenless Zone Zero" handelt es sich um ein Action-Rollenspiel für Einzelspieler. Die Story spielt in einer Stadt namens New Eridu, welche von einem übernatürlichen Desaster heimgesucht wird. Diese Desaster nennen sich „Hollows“ und sie kommen scheinbar aus dem Nichts.

Von "Zenless Zone Zero" gab es erstmals im Rahmen der gamescom Opening Night Live 2023 bewegte Bilder zu sehen.