Zenless Zone Zero: Update 1.6 erschienen

miHoYo hat mittlerweile Update 1.6 für "Zenless Zone Zero" veröffentlicht. Gleichzeitig verrät man auch, was sich dadurch ändert.

Besagtes Update für "Zenless Zone Zero" hört auf den Namen "Among the Forgotten Ruins". Wie wir es bereits gewohnt sind, verbessert es den Titel in diversen Bereichen. So schraubt man etwa am Verhalten einiger NPCs. Auch die Physik-Effekte wurden an mehreren Stellen verfeinert. An frische Charaktere, Gebiete und Events wurde aber selbstverständlich auch gedacht. Sämtliche Details zu dem Update können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

Bei "Zenless Zone Zero" handelt es sich um ein Action-Rollenspiel für Einzelspieler. Die Story spielt in einer Stadt namens New Eridu, welche von einem übernatürlichen Desaster heimgesucht wird. Diese Desaster nennen sich „Hollows“ und sie kommen scheinbar aus dem Nichts.

"Zenless Zone Zero" erschien am 4. Juli 2024 für PS5, PC, iOS und Android.