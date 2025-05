Zenless Zone Zero: Zweite Season vorgestellt

Entwickler miHoYo hat die zweite Season von "Zenless Zone Zero" angekündigt. Auf deren Start müssen wir auch nicht sonderlich lange warten.

Demnach trägt die zweite Season von "Zenless Zone Zero" den Titel "Where Clouds Embrace the Dawn" und beginnt am 6. Juni. Sie wird uns bereits jetzt mit einem elfeinhalb Minuten langen Trailer ganz ausführlich vorgestellt. Grundsätzlich können wir uns darin auf viele neue Inhalte und zahlreiche Optimierungen freuen.

Bei "Zenless Zone Zero" handelt es sich um ein Action-Rollenspiel für Einzelspieler. Die Story spielt in einer Stadt namens New Eridu, welche von einem übernatürlichen Desaster heimgesucht wird. Diese Desaster nennen sich „Hollows“ und sie kommen scheinbar aus dem Nichts.

"Zenless Zone Zero" erschien am 4. Juli 2024 für PS5, PC, iOS und Android. Die Umsetzung für Xbox Series X folgt am 5. Juni.