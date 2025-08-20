Black Myth Zhong Kui angeteasert

Als finalen Titel gab es auf der diesjährigen gamescom Opening Night Live überraschend "Black Myth Zhong Kui" zu sehen. Den zugehörigen Teaser solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Besagter Teaser zu "Black Myth Zhong Kui" widmet sich fast zwei Minuten lang in erster Linie der Spielwelt und den Charakteren. Zu der Story gibt es dagegen noch keine handfesten Angaben, aber das wird sicher in Zukunft noch folgen.

Bei "Black Myth Zhong Kui" handelt es sich um das kommende Projekt von Game Science und, wie der Name bereits andeutet, den Nachfolger von "Black Myth: Wukong". Der Titel bezieht seine kreative Inspiration in erster Linie von Zhong Kui, einer Figur aus der chinesischen Folklore. Bei der Vorstellung beschrieb Geoff Keighley die Hauptfigur des Spiels, Zhong Kui, als den Geister fangenden Gott, der zwischen Hölle und Erde wandert.

"Black Myth Zhong Kui" ist für noch nicht näher spezifizierte Konsolen und den PC in Entwicklung und hat noch keinen Releasetermin.