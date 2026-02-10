Black Myth Zhong Kui: Neuer Trailer

Game Science hat einen frischen Trailer zu "Black Myth Zhong Kui" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagter Trailer zu "Black Myth Zhong Kui" wurde anlässlich des chinesischen Neujahrsfests ins Netz gestellt. Darin wird uns über sechs Minuten lang optisch imposantes und atmosphärisches In-Game-Material gezeigt. Die musikalische Untermalung passt ebenfalls wunderbar dazu.

"Black Myth Zhong Kui" wurde am Ende der gamescom Opening Night Live im vergangenen August überraschend enthüllt. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Black Myth Zhong Kui" ist für noch nicht näher spezifizierte Konsolen und den PC in Entwicklung und hat noch keinen Releasetermin.