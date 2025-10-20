Zoochosis: Termin für die Xbox-Umsetzungen

Entwickler Clapperheads hat einen Termin für die Xbox-Portierungen von "Zoochosis" verkündet. So erscheinen diese sogar noch in dieser Woche.

Demnach ist "Zoochosis" schon ab 24. Oktober auch für Xbox One und Xbox Series X erhältlich. Angekündigt waren die Versionen ja bereits seit Mai (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle). Da nichts von technischen Verbesserungen oder Exklusivinhalten gesagt wird, rechnen wir zudem mit einer 1:1-Portierung.

Die freudige Nachricht wird von einem neuen Release Date Trailer begleitet. Dieser stimmt uns 45 Sekunden lang auf den Bodycam-Horror ein. Vor allem Genrefans sollten hier voll auf ihre Kosten kommen.

"Zoochosis" ist seit 30. September 2024 für den PC erhältlich. PS4 und PS5 folgten am 25. August.