Zoochosis kommt noch in diesem Monat auch für PS4 & PS5

Während "Zoochosis" für PC-Besitzer schon längst kein Thema mehr sein sollte, warten Inhaber von PS4 und PS5 bereits seit Mai darauf. Jetzt gibt es endlich auch hierfür einen Releasetermin und dieser ist erfreulicherweise in greifbarer Nähe.

Konkret gibt Clapperheads bekannt, dass "Zoochosis" schon am 25. August auch für die beiden aktuellen Sony-Konsolen erscheint. Unterschiede zu besagter PC-Fassung oder eventuelle Exklusiv-Features wird es wohl eher nicht geben. Leider keine Neuigkeiten git es dagegen zur geplanten Xbox-Umsetzung von "Zoochosis" für Xbox Series X, denn diese ist nach wie vor ohne Erscheinungstermin.

"Zoochosis" wurde schon am 30. September 2024 für den PC veröffentlicht.