Zoopunk im Ankündigungstrailer

TiGame hat heute beim Xbox Partner Preview Showcase einen Gameplay-Trailer für das Action-RPG "Zoopunk" vorgestellt. Dieses gibt euch einen ersten Einblick in die Welt des Prequels zu "F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch".

"Zoopunk" spielt Jahrzehnte vor den Ereignissen von F.I.S.T. und erweitert das Animal-Punk-Universum. Es beschreibt die turbulenten Ursprünge von Torch City, einer Tiermetropole am Rande einer Revolution. Wer F.I.S.T. kennt, wird einige vertraute und doch neue Details wiedererkennen. Dies bietet Nostalgie und Entdeckung, während ihr diese neue Geschichte erkundet.

Der Trailer zeigte den Handlungsbogen, bot einen ersten Blick auf das Gameplay und stellte neue Charaktere vor. Der erweiterte Trailer gibt einen tieferen Einblick in die Umgebungen, das Kampfsystem und das Spieldesign, das sich vom typischen "Metroidvania"-Stil lösen soll.

Ein neues Kapitel in der Torch City Saga

In "Zoopunk" werdet ihr Zeugen des Beginns des Ersten Fackelkriegs, als die Entdeckung der Feuersaat-Energie ein Zeitalter des schnellen technologischen Fortschritts und katastrophaler Konflikte auslöst. Als die Energie ausser Kontrolle gerät, verwandelt sie mechanischen Schutt in unaufhaltsame Kriegsmaschinen mit eigenem Bewusstsein. Ursprünglich geschaffen, um Energie zu nutzen, übernehmen diese Maschinen bald die Gewalt ihrer Schöpfer, wenden sich gegen die Tiere und errichten ein mechanisches Imperium, das auf Vorherrschaft aus ist. Während die Stadt im Chaos versinkt, müssen sich Tiere verfeindeter Fraktionen vereinen, um dieser Übermacht Widerstand zu leisten.