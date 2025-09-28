Zurich Pop Con & Game Show 2025: Erneuter Besucherrekord

Das grösste Herbstfestival der Schweiz für Popkultur und Gaming begrüsste 46'000 Fans in die Hallen der Messe Zürich. Exklusive Gamepremieren, prominente Gäste und ein riesiges Aufgebot an Cosplayern & Cosplayerinnen machten die ZURICH POP CON wiederum zum nationalen Highlight für Fans und sorgten für viel Begeisterung.

Zurich Pop Con and Game Show (c) by ZPC

In den sieben Hallen der Messe Zürich erschufen über 450 Ausstellende, viele Fangruppen, Stars und ein umfangreiches Bühnenprogramm eine riesige und vielseitige Erlebniswelt auf über 30'000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Dank dem Aussenbereich mit einer neuen O- penAir-Bühne, Livepaintings und einem Streetfoodbereich konnten sich auch Interessierte ohne Festivalticket bestens unterhalten und mit einem vergünstigten Nachmittagsticket trotzdem noch einige Stunden die Messehallen entdecken.

Videospiel-Weltpremieren und VR-Innovationen am Festival Als Schweizer-, Europa- und sogar Weltpremieren konnten zahlreiche Games noch vor dem Verkaufsstart erstmals in der Schweiz angespielt werden. Dabei mussten auch immer wieder Wartezeiten in Kauf genommen werden. Das kultige Just Dance 2026 feierte in Zürich sein weltweites Debüt an einer Messe. Auch die neuen Games der Schweizer Videospielentwickler sind beim Publikum auf grosses Interesse gestossen. Für Spannung sorgten auch die E-Sports-Turniere an den Ständen der E-Sports-Teams und -Ausstellenden. Die beiden Hauptdarstellerinnen des diesjährigen Fanfavorit-Games "Split Fiction" lösten mit ihren Bühnentalks viel Begeisterung aus. Auch VR-Erlebnisse waren an diversen Ständen möglich. Erstaunt waren viele über Vorführungen der Stadtpolizei Zürich, die an ihrem Stand zeigte, wie modernste Virtual Reality in der Ausbildung genutzt wird. Mit etwas Glück konnte man sich selbst in diese VR-Welt begeben und erleben, wie Polizeiaspirant:innen trainiert werden. Wer es traditioneller mochte, konnte es sich in der Retro Gaming Zone gemütlich machen oder im Brettspielbereich die neuesten Spiele testen und Sammlerkarten tauschen.

Filmstars, Youtuber und internationale Cosplay-Gäste

Lange Warteschlangen bildeten sich bei den eingeladenen Schauspielern, Synchronsprecher und Youtube-Stars. Die Fans warteten geduldig für Autogramme und Fotos mit ihren Idolen. Dass die Stars sich am Festival viel Zeit für persönliche und individuelle Begegnungen

mit den Fans nahmen, wurde sehr geschätzt. Besonderen Andrang generierten der Schauspieler Sean Gunn (Gilmore Girls, Guardians of the Galaxy) und Jasmin Gnu, die zu den bekanntesten Gaming-Youtuberinnen Deutschlands zählt. Synchronsprecher:innen wie Tommy Mor- genstern (Dragon Ball Z, Jujutsu Kaisen, One Piece) und Nicolle Gonsior (One Piece) oder Amadeus Strobl (My Hero Academia) begeisterten die Animeliebhaber. Dank dem grossen Aufgebot an eingeladenen Stargästen fanden alle Fans ihren Lieblingsstar in den Zürcher Messehallen. Wie schon in den Vorjahren war auch das Line-up im Cosplaybereich riesig: Gäste reisten aus den USA, Japan und vielen weiteren Ländern nach Zürich. Die "Swiss Cosplay Family" war mit einer grossen Delegation, inklusive dem international bekannten Schweizer Stylouz Cosplay anwesend. Unzählige Cosplayer:innen aus dem In- und Ausland genossen den einzigartigen Treffpunkt in Zürich. Das grosszügig gestaltete Cosplay Village und die täglichen Cosplay Contests wurden genauso geschätzt, wie die neue Fotobühne im Aussenbereich, wo die Festivalbesuchenden selbst zu Stars im Rampenlicht wurden.

Viel Abwechslung und eine ganze Halle für Fans der asiatischen Popkultur

Zum vielseitigen Angebot gehörten auch Bereiche wie die Artist Alley mit über 200 Künstlern, eine "Star Wars-Fan-Zone, der Mittelaltermarkt, ein Tattookunstbereich und eine eigene Halle für Asian Pop Culture. Dort erlebten die Besuchenden Ikebana-Blumenkunst, K-Pop- Tänze, Kalligrafie- und Origami-Workshops, Martial Arts Shows und Go-Spiele.

"Wir sind überwältigt von der einzigartigen Stimmung und dem begeisterten Feedback der Fans, Stars und Ausstellenden und freuen uns schon auf die nächsten Festivalausgaben."

Anouk Brunner, Festivalleiterin

Die nächste Zurich Pop Con & Game Show findet am 26. und 27. September 2026 statt. Für die vom gleichen Team organisierte Fantasy Baseö – The Swiss Comic Con, die vom 14.bis 16. Mai 2026 in der Messe Basel stattfindet, sind bereits Tickets im Vorverkauf via Ticketcorner erhältlich.