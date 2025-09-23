Anime-Legenden, Youtube- und Hollywood-Stars

Am 27. und 28. September präsentiert die Zurich Pop Con & Game Show in den sieben Hallen der Messe Zürich aktuelle Trends der europäischen, asiatischen und amerikanischen Popkultur. Zu erleben gibt es am grössten Herbstevent der Schweiz für Popkultur Stars aus TV-Serien, Games, YouTube und Twitch, spannende Bühnenshows, Gaming und Virtual Reality, Cosplay, Kunst, Martial Arts und vieles mehr. Diverse Games werden in Zürich als Schweizer, Europa und sogar Weltpremieren exklusiv vor dem Verkaufsstart anzuspielen sein.

Zurich Pop Con & Game Show

Am kommenden Wochenende lädt die Zurich Pop Con & Game Show zum achten Mal zu einem erlebnisreichen Wochenende voller Popkultur in die Messe Zürich ein. Das facettenreiche Programm hält vielseitige Highlights bereit:

Film- und Serienstars auf Augenhöhe begegnen

Besucher der Zurich Pop Con & Game Show können sich auf ein vielseitiges Line-up aus Schauspieler und Synchronsprecherinnen freuen: Darunter Sean Gunn ("Gilmore Girls", "Guardians of the Galaxy"), Harry Lloyd ("Game of Thrones", "Arcane"), Joe Flanigan ("Stargate: Atlantis") sowie Elsie Bennett und Kaja Chan aus dem aktuellen Game-Hit "Split Fiction".

Das Festival begrüsst auch Tommy Morgenstern, Nicolle Gonsior und Amadeus Strobl, bekannt aus Anime-Klassikern wie "One Piece", "Dragon Ball" und "My Hero Academia", sowie Carlotta Pahl, die deutsche Synchronstimme von Millie Bobby Brown. Auch Sven Plate, die deutsche Stimme von Bugs Bunny, wird anwesend sein.

Die Stars zeigen sich nicht nur kurz auf dem roten Teppich – bei der Zurich Pop Con & Game Show nehmen sich Schauspieler:innen und Voice Actors Zeit für Autogramme, Fotos und persönliche Begegnungen mit ihren Fans.

Auch TikTok-, YouTube- und Streaming-Stars kommen nach Zürich

Die Zurich Pop Con & Game Show bietet bekannten Content Creators und jungen Talenten gleichermassen eine Plattform. Mit dabei sind unter anderem Sterzik und Jasmin Gnu, die seit Jahren fest zur deutschen YouTube und Streaming-Szene gehören, sowie Maxim und RedheadBegins, die ihre Communities auf Twitch und TikTok begeistern.

Über fünfzig Creators aus der Schweizer Szene werden ebenfalls am Festival anzutreffen sein.

Ein Festival für Gaming, Esports, Brettspiele und Sammelkarten

Ein Highlight im Gaming-Bereich ist die grosse Nintendo Zone. Gaming-Fans erwarten dort zahlreiche Premieren, darunter "Little Nightmares 3", "Borderlands 4", "Metroid Prime 4: Beyond" (Nintendo Switch 2), "Kirby Air Riders", "Final Fantasy 7 Remake Intergrade" und "EA Sports FC26", welche erstmals in der Schweiz spielbar sein werden. Zudem werden Fans erstmals in Europa das Spiel "Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung" anspielen können. Giants Software bringt den "Landwirtschafts-Simulator: Signature Edition" (Switch 2) als Weltpremiere, und auch feiert "Just Dance 2026" in Zürich sein weltweites Debüt an einer Messe. Ergänzt wird das Programm durch Highlights wie "Hollow Knight: Silksong", "Mario Kart World", "Donkey Kong Bananza" und viele weitere Titel.

Auch Nostalgiefans kommen auf ihre Kosten: In der Retro Gaming Zone stehen beliebte Konsolen von der Game Boy-Ära bis hin zur ersten PlayStation bereit. Klassiker wie "Street Fighter", "Pokémon Red/Blue" oder "Super Smash Bros." sorgen hier für echtes Retro-Feeling. Darüber hinaus präsentieren sich in den beiden Gaming-Hallen zahlreiche Esports-Teams, die zu "Beat the Pro"-Duellen und kleineren Turnieren einladen. Ergänzt wird das Angebot durch VR-Erlebnisse, Shops für Brettspiele und Sammelkarten sowie die Gaming & Community Stage mit weiteren Programmhighlights und Spielmöglichkeiten.

Ein europaweit führendes Cosplay Line-up

Die Zurich Pop Con & Game Show versammelt dieses Jahr so viele Cosplay-Gäste wie noch nie in Zürich: international erfolgreiche Kostüm- und Requisitenherstellern wie Ellothin Cosplay aus Frankreich, Reika aus Japan, oder Gracie The Cosplay Lass aus Amerika, sowie viele weitere Namen aus dem In- und Ausland sind vertreten. Sie stellen ihre Cosplays und Requisiten im Cosplay Village aus und geben in kreativen Workshops ihre handwerklichen Fähigkeiten weiter.

Auch dieses Jahr finden an beiden Festivaltagen Cosplay Contests statt. Am Samstag messen sich nationale und internationale Cosplayer:innen und präsentieren ihr Cosplay in einer packenden Performance. Am Sonntag verspricht der Cosplay Contest der Newcomern ebenfalls viel Spannung und eine einzigartige Stimmung.

Asiatische Kultur und Martial Arts

Die Japan/Asian Hall auf der Zurich Pop Con & Game Show bietet Besuchern einen umfassenden Einblick in die Vielfalt asiatischer Kultur. Von Kalligrafie, Origami und Ikebana bis zu authentischem asiatischem Streetfood – hier wird Kultur erlebbar.

Auf der Martial Arts Stage präsentieren lokale Vereine verschiedene asiatische Kampfkünste.

Besucher sind eingeladen, die Techniken selbst auszuprobieren und neue Hobbys zu entdecken. Ergänzt wird das Programm durch interaktive Workshops, Mitmach-Aktionen und kulturelle Highlights, die die Kreativität und Vielfalt der asiatischen Popkultur erlebbar machen.

Kunst, Kreativität und Live Paintings in der Artist Alley

In der Artist Alley präsentieren zahlreiche Künstler ihre Werke – von klassischen Illustrationen über Comics und Anime bis hin zu Schmuck und handgemachten Kleinigkeiten. Zusätzlich gibt es die einmalige Gelegenheit, vom beliebten Disney-Illustrator Ulrich Schröder ein persönliches Kunstwerk aus Entenhausen zu erhalten. Fans von Urban Art können in der gleichnamigen Area live miterleben, wie beeindruckende Meisterwerke entstehen. Wer es noch persönlicher mag, kommt im Tattoo-Art-Bereich auf seine Kosten: Talentierte Tätowierer:in- nen verewigen kreative Kunstwerke auf den Körpern der Mutigen.

Das Festival findet seinen krönenden Abschluss am Sonntagabend mit dem Swiss K-Pop Dance Summit auf der Main Stage – ein Highlight für alle Tanz- und K-Pop-Fans.

Die Veranstaltenden empfehlen, Tickets im offiziellen Vorverkauf bei Ticketcorner zu kaufen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.