GAMES.CH @ Zurich Pop Con & Game Show

Auch in diesem Jahr sind wir erneut an der Zürich Pop Con & Game Show anzutreffen. Dieses Mal findet ihr uns gemeinsam mit World of Games in Halle 6 an Stand 609. Und ja, wie bereits an der Fantasy Basel, veranstalten wir vor Ort ein "Mario Kart"-Gewinnspiel. Unter allen Mitspielern verlosen wir tolle Preise von Nintendo, Samsung und Razer.

Ihr findet uns in Halle 6 / Stand 609

Das Mario-Kart-Gewinnspiel

Um beim Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr lediglich eine Runde "Mario Kart 8 Deluxe" spielen. Die Platzierung ist dabei völlig egal. Es geht darum gemeinsam Spass zu haben!

Die Preise

Unter allen Mitspielenden verlosen wir ...

Eine Premiere

Aktuell arbeiten wir zusätzliche an einer kleinen Überraschung. Sollte alles klappen, können wir euch erneut eine Spiele-Premiere anbieten. Sobald wie die finale Bestätigung haben, erfahrt ihr mehr ...

Wir sehen uns in Zürich!