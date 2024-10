Zurich Pop Con & Game Show 2024: Die Festival-Highlights

Am 5. und 6. Oktober präsentiert die Zurich Pop Con & Game Show in den sieben Hallen der Messe Zürich aktuelle Trends der europäischen, asiatischen und amerikanischen Popkultur. Zu erleben gibt es am grössten Herbstevent der Schweiz für Popkultur Stars aus TV-Serien, Games, YouTube und Twitch, spannende Bühnenshows, Gaming und Virtual Reality, Cosplay, Kunst, Martial Arts und vieles mehr.

Zurich Pop Con und Game Show

Am kommenden Wochenende lädt die Zurich Pop Con & Game Show zum siebten Mal zu einem erlebnisreichen Wochenende voller Popkultur in die Messe Zürich ein. Das facettenreiche Programm hält vielseitige Highlights bereit:

Film- und Serienstars auf Augenhöhe begegnen

Die Besuche dürfen sich auf die Schauspieler:innen Clive Standen und Lucy Martin, bekannt aus dem Serien-Hit «Vikings», sowie «Shadowhunters»-Hauptdarstellerin Katherine McNamara freuen. Auch die Synchronsprecherin Rebecca Hanssen, die Stimme von Alfira, Yenna und Aurelia aus dem beliebten Rollenspiel «Baldur’s Gate III» ist zu Gast. Ausserdem vor Ort sind Carlotta Pahl, die die deutsche Synchronstimme von Millie Bobbie Brown ist, und Charlotte Uhlig, welche schon in dutzenden Anime-Serien wie «Fairy Tail» oder «My Hero Academia» zu hören war. Die Stars sind nicht nur kurz auf einem roten Teppich zu sehen; an der Zurich Pop Con & Game Show nehmen sich die Schauspieler und Voice Actors Zeit für Autogramme, Fotos und persönliche Gespräche mit ihren Fans.

Auch TikTok, YouTube und Twitch Stars kommen nach Zürich

Aus dem Bereich Social Media holen die Veranstaltenden einen Mix aus etablierten Creators und Talents auf der Überholspur an die Zurich Pop Con & Game Show. Mit dabei sind Elotrix und Domtendo, welche schon seit Jahren ein fester Bestandteil der deutschen YouTube-Szene sind, aber auch Starletnova, die sich vor allem als Streamerin auf der Plattform Twitch einen Namen gemacht hat. Als besondere Gäste sind in diesem Jahr auch die Tänze Niki und Locez von Loczniki anwesend, die mit ihrer authentischen und humorvoller Nachahmung von Videospielcharakteren viral ging und rund zwei Millionen Fans begeistern. Über vierzig Creators aus der Schweizer Szene werden ebenfalls am Festival anzutreffen sein.

Ein Festival für Gaming, E-Sports, Brettspiele und Sammelkarten

Ein Highlight im Gaming-Bereich ist die grosse Nintendo-Zone. Hier warten Titel wie "Legend of Zelda: Echoes of Wisdom", "Super Mario Party Jamboree" und weitere neue Games, welche zum Teil sogar schon vor dem offiziellen Release angespielt werden können. Exklusiv im deutschsprachigen Raum wird Nintendo am Festival einen Pop-Up Store mit Produkten betreiben, die sonst nur in Japan erhältlich sind.

Nintendo Pop-Up-Store Tokyo

Auch Warner Bros. Games ist dieses Jahr vertreten mit den magischen Game-Highlights "Hogwarts Legacy" und mit der "LEGO Harry Potter Collection". Nostalgiefans dürfen sich zudem auf die Retro Gaming Zone freuen: vom Gameboy bis hin zu Playstations der ersten Generation liegen die beliebtesten Retro-Konsolen zum Spielen bereit. Nicht fehlen dürfen natürlich die entsprechenden Spiele, wie "Street Fighter", "Pokémon Red/Blue" oder "Super Smash Bros". In den beiden Gaming Hallen sind auch zahlreiche Esports-Teams, welche zu "Beat the Pro"-Duellen und kleinen Turnieren einladen, VR-Anbieter sowie Brettspiele- und Sammelkarten-Shops anzutreffen. Die Gaming & Community Stage sowie diverse Stände an denen aktuelle Games angespielt werden können runden das Angebot ab.

Ein europaweit führendes Cosplay Line-up

Die Zurich Pop Con & Game Show besticht dieses Jahr mit einem beeindruckenden Cosplay-Line-up: international erfolgreichen Kostüm- und Requisitenhersteller wie F.ukuro aus Grossbritannien, Yuegene Fay aus Thailand, oder Lily on the Moon aus Frankreich, die für ihre detailgetreue Darstellung von Disney-Prinzessinnen bekannt ist, sowie viele weitere Namen aus dem In- und Ausland sind vertreten. Sie stellen ihre Kostüme und Requisiten im Cosplay Village aus und geben in kreativen Workshops ihre handwerklichen Fähigkeiten weiter.

![Screenshot](/img/zurich-pop-con.300.200.nhiM.1.jpg "Cosplay in Zürich)

Auch dieses Jahr finden an beiden Festivaltagen Cosplay-Wettbewerbe statt. Am Samstag messen sich nationale und internationale Cosplayer:innen und präsentieren ihr Cosplay in einer packenden Performance. Am Sonntag verspricht der Cosplay Contest der Newcomern ebenfalls viel Spannung und eine einzigartige Stimmung.

Asiatische Kultur und Martial Arts

Asiatische Popkultur ist mehr als Bubble Tea, Anime und «kawaii». Das zeigt sich in der Japan/Asian Hall. Dort erfahren die Besuchenden mehr über asiatische Kultur, erleben Kalligraphie, lernen Origami, entdecken Ikebana und probieren authentisches asiatisches Streetfood. Auf der Martial Arts Stage demonstrieren lokale Vereine asiatische Kampfkunst. Die Besuchenden sind herzlich eingeladen, die verschiedenen Kampfsportarten direkt vor Ort auszuprobieren und vielleicht ein neues Hobby zu entdecken.

Vielseitige Kunst: Fantasy, Comic und Street Art

In der Artist Alley stellen zahlreiche Künstler:innen ihre Arbeiten aus. Das Angebot erstreckt sich über klassische Illustrationen, Comic und Anime bis hin zu Schmuck und selbstgemachten Kleinigkeiten. Fans von Urban Art können in der Urban Art Area den Künstler:innen live dabei zuschauen, wie Meisterwerke entstehen. Kunst kann auch unter die Haut gehen – insbesondere im Tattoo-Art-Bereich. Dort verewigen talentierte Tätowierern kreative Kunstwerke auf den Körpern der Spontanen und Mutigen. Wer etwas Glück hat, erhält vom beliebten Dis- ney-Illustratoren Ulrich Schröder ein persönliches Kunstwerk aus Entenhausen.

Abgeschlossen wird das Festival am Sonntagabend mit dem Swiss K-Pop Dance Summit auf der Main Stage.

**Die Veranstaltenden empfehlen, Tickets im offiziellen Vorverkauf bei Ticketcorner zu kaufen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.***