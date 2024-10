Erfolgreiche Zurich Pop Con & Game Show 2024

Wenn in den Zürcher Trams Darth Vader, Wonder Woman und Prinzessin Peach mitfahren, findet jeweils in der Messe Zürich die Zurich Pop Con & Game Show statt. Das Popkultur-Festival ist mittlerweile weit über die Landesgrenzen bekannt und begeistert auch Fans aus umliegenden Ländern.

Zurich Pop Con und Game Show

Mit 43’500 Besuchenden konnte das Festival den letztjährigen Erfolg nochmals übertreffen. In den sieben Hallen der Messe Zürich sorgten über 450 Ausstellende, viele Fangruppen, Stars und ein umfangreiches Bühnenprogramm für eine riesige und vielseitige Erlebniswelt. Die Ver- anstaltenden sind vollumfänglich zufrieden. Die Zurich Pop Con & Game Show hat sich als grösster Herbst-Event der Schweiz dieser Art definitiv als zeitgemässes Highlight im nationalen Event- und Messekalender etabliert.

Stars zeigten Publikumsnähe

Einen grossen Ansturm gab es bei den eingeladenen Filmstars und Creators. Schauspielern aus Filmen und TV-Serien, Synchronsprecher sowie Youtube und TikTok Stars standen für Autogramme und Fotos zur Verfügung und begeisterten mit ihren Bühnenpanels. Geschätzt wurde, dass die Stars nicht nur kurz von weitem erblickt werden konnten, sondern dass sie sich am Festival viel Zeit für persönliche und individuelle Begegnungen mit den Fans nahmen. Ein besonderes Highlight waren die Auftritte von Loczniki, einem Tanz-Paar aus Polen, die auf TikTok über 3 Millionen Follower mit der humorvollen Nachahmung von Figuren aus Videospielen und Anime-Filmen unterhalten. An der Zurich Pop Con & Game Show tanzten sie live auf der Bühne und ernteten tosenden Applaus. Aber auch der Youtuber Domtendo mit 1.5 Millionen Abonnent:innen und andere Social Media Stars wurden von Fans belagert und gefeiert.

Neue Games und Nintendo-Exklusivität

In den Gaming-Hallen waren nicht nur diverse Schweizer E-Sport-Teams anzutreffen. Auch Spiele, die noch nicht im Handel sind, wie beispielsweise "Super Mario Party Jamboree", "Just Dance 25" oder "Nikoderiko: The Magical World" konnten am Festival erstmals in der Schweiz angespielt werden. Grossen Anklang fand auch die Retro Gaming Zone, in der sich auch ältere Gamer in ihre Kindheit zurückversetzen konnten. Mit dem Schauspieler Clive Standen war der Hauptcharakter des soeben erschienen Games Warhammer 40k: Space Marine 2 vor Ort. Euphorische Stimmung gab es immer wieder vor und auf der Creators & Gaming Stage, wenn Stars mit dem Publikum um die Wette zockten oder während den diversen Turnieren an den Ständen in den Gaming-Hallen. Einzigartig im deutschsprachigen Raum war der Pop-Up Store von Nintendo mit Produkten, die sonst nur in Japan erhältlich sind. Für die Organisatoren der Zurich Pop Con & Game Showwar dies ein Beweis, dass sich das Festival zu den führenden Game Events in Europa zählen darf.

Nationale und internationale Cosplay Stars

Viel Freude und Kreativität brachten die von nah und fern angereisten Cosplayer:innen in die Messehallen. Im riesigen Cosplay Village konnten die aufwendig gemachten Kostüme der Cosplayerinnen und Cosplayer aus England, Thailand, Frankreich, Italien, der Schweiz und weiteren Ländern bewundert und Tipps direkt von den Profis geholt werden. Die "Swiss Cosplay Family" war mit einer grossen Delegation, inklusive dem international bekannten Schweizer Stylouz Cosplay. Auch eine Reparatur-Station für defekte Kostüme war eingerichtet. Die täglichen Cosplay Shows und Contests auf der Mainstage gehörten zu den Highlights des Festivals.

Viel Abwechslung für Popkultur-Fans

Zum vielseitigen Angebot gehörten auch Bereiche wie die Artist Alley mit über 150 Künstlern, eine Star Wars Fan Zone, der Mittelalter-Bereich, ein Tattoo Art Corner, Wrestling Shows und eine eigene Halle für Asian Pop Culture. «Wir sind rundum zufrieden. Ganz herzlich danken wir allen Beteiligten und dem tollen Publikum für diese einmal mehr erfolgreiche Ausgabe und die einzigartige Stimmung», meint die Festivalleiterin Anouk Brunner. Die nächste Zurich Pop Con & Game Show 2025 findet am 27. und 28. September 2025 statt. Für die vom gleichen Team organisierte Fantasy Basel – The Swiss Comic Con vom 29. – 31. Mai 2025 sind bereits Tickets erhältlich.