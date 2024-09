Grosse Ehre für Zurich Pop Con & Game Show

Die Zurich Pop Con & Game Show, das grösste Schweizer Popkulturfestival im Herbst, bringt exklusive Highlights in alle sieben Hallen der Messe Zürich. Im grossen Cosplay Village sind nicht nur die beliebtesten Schweizer Cosplayer und Cosplayerinnen vertreten; auch zahlreiche internationale Cosplay-Stars reisen an um ihre Fans zu treffen. Wie in den Vorjahren sind aber auch wieder Stars aus Serien und Games, sowie diverse Content Creators und Gaming-Influencers eingeladen.

Exklusiv im deutschsprachigen Raum wird Nintendo in Zürich offiziell einen eigenen Pop-Up Store betreiben. Damit wird die Zurich Pop Con & Game Show als einer der führenden Game- und Popkultur-Events in Europa ausgezeichnet. Schon 2019 sorgte das Festival mit der Weltpremiere der Präsentation von "Cyberpunk 2077" für grosses Aufsehen. Dass nun Nintendo mit ihrem Pop-Up Store statt nach Deutschland oder Österreich an die Zurich Pop Con in der Messe Zürich kommt, werten die Veranstaltenden als grosse Ehre.

Zurich Pop Con & Game Show

Über 400 Stände und unzählige Shows und Attraktionen warten auf die Besucher. Diverse aktuelle Games können angespielt werden. Nebst einer riesigen Spiel- und Turnierzone von Nintendo wird auch der Nintendo Pop-Up Store ein starker Anziehungspunkt sein. Denn dort werden exklusive Merchandising-Artikel verkauft, die in Europa sonst nicht erhältlich sind. Einzig an der Japan Expo in Paris war ein solcher Shop in Europa schon zu sehen. Fans von Super Mario & Co müssen so nicht nach Japan reisen, um begehrte Sammlerobjekte und Fanartikel zu kaufen. Wer sich schon jetzt ein exklusives Weihnachtsgeschenk für Nintendo-Fans sichern möchte, hat somit an der Zurich Pop Con & Game Show eine einmalige, exklusive Gelegenheit. Wer sich nach dem Einkauf kulinarisch auf eine Japanreise begeben möchte, findet in der Halle 7 einen „Asian Pop Culture“-Bereich mit diversen Foodständen.

Die Veranstaltenden empfehlen, Tickets im offiziellen Vorverkauf bei Ticketcorner zu kaufen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.