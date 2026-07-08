Zurich Pop Con & Game Show: Gäste-Line-Up wächst!

Am 26. und 27. September 2026 verwandelt sich die Messe Zürich erneut in einen Hotspot für Fans von Gaming, Film, Serien, Anime und Popkultur. Die Zurich Pop Con & Game Show präsentiert die ersten Highlights ihres diesjährigen Gäste-Line-ups und bringt bekannte Persönlichkeiten aus der Gaming-, Film- und Serienwelt sowie von Social Media und der internationalen Cosplay-Szene nach Zürich. Das Gäste-Line-up wächst täglich und hat bereits einige prominente Namen vorzuweisen.

Zurich Pop Con & Game Show

Zu den ersten angekündigten Gästen gehört der britische Schauspieler Vincent Regan, der unter anderem aus den Erfolgsproduktionen "House of the Dragon" und "One Piece" bekannt ist.

Mit Luke Dale und Tom McKay holen die Veranstaltenden zwei prominente Stimmen aus den beliebten historischen Rollenspielen "Kingdom Come: Deliverance" ans Festival: Die beiden britischen Schauspieler übernahmen in Teil I und II des Franchises die Rollen von Hans Capon und Henry of Skalitz, wobei sie die Charaktere nicht nur vertonten, sondern auch durch Performance Capture verkörperten.

Ebenfalls nach Zürich reisen die deutschen Synchronsprecher René Dawn-Claude und Scarlet Lubowski, dessen Stimmen Anime-Fans insbesondere als Satoru Gojō aus "Jujutsu Kaisen" und als Jesse aus "Pokémon" kennen. Lubowski war zudem die Stimme der kleinen Biene Maja und war als Gaby Glockner Teil der TKKG-Bande, welche die Kindheit vieler Generationen geprägt hat.

Die Schauspieler und Synchronsprecherinnen stehen dem Publikum in Talks sowie bei Foto- und Autogrammsessions persönlich zur Verfügung.

Von Twitch direkt nach Zürich: Social Media- und Streaming-Grössen zu Gast am Festival

Auch digitale Unterhaltung gehört fest zum Festivalprogramm. Mit Rosemondy und Elquaria sind zwei beliebte Content Creators zu Gast, die auf Social Media und Twitch mit Gaming-, Lifestyle- und Entertainment-Inhalten eine grosse Fangemeinde aufgebaut haben. Besucherinnen und Besucher erhalten die Gelegenheit, ihre Lieblingscreator auf der Gaming & Community Stage und bei persönlichen Meet & Greets zu erleben.

Das grosse Cosplay Village vereint internationale Namen aus der Szene

Ein besonderes Highlight bleibt das internationale Cosplay-Programm. Das Cosplay Village wird erneut zum Treffpunkt für Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt. Zu den ersten bestätigten Cosplay-Gästen zählen KNITE (Australien), Peep Cosplay (Italien) und Symphonia (Deutschland). Die Cosplayer und Cosplayerinnen sind langjährig in der internationalen Cos-play-Szene aktiv und bringen umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Make-up, Kostümbau, Wig-Styling und Character Performance mit.

Sie sind neben weiteren Gästen aus dem In- und Ausland auf der Bühne in spannenden Talks oder Workshops, an ihren Ständen im grossen Cosplay Village oder als Juror:innen der Cosplay-Wettbewerbe auf der Main Stage zu sehen.

Weitere Gäste aus den unterschiedlichsten Kreativbereichen werden über den Sommer bekanntgegeben.

Popkultur zum Erleben – inklusive Open Air Cosplay Stage

Neben den Stargästen bietet die ZURICH POP CON & Game Show 2026 ein abwechslungsreiches Programm rund um Gaming, Anime, Filme, Serien, Kunst und Cosplay. In der grossen Artist Alley präsentieren nationale und internationale Kunstschaffende ihre Werke während Urban und Tattoo Artists Live-Kunst schaffen und zahlreiche Ausstellende Merchandise und Sammlerstücke aus der Welt der Popkultur anbieten.

Auch Gaming-Fans erwartet wieder ein breites Angebot – von Brett- und Sammelkartenspielen über E-Sports bis hin zu neusten Videospielen und einem grossen Nintendo-Bereich. Der Mittelaltermarkt lädt zu Entdeckungsreisen durch die Zeit ein und in der Asia-Halle wir den Besuchenden Aspekte der japanischen und asiatischen Kulturen nähergebracht. K-Pop, Martial Arts, Ikebana, Kalligrafie, Origami und Street Food stehen nebst weiteren Highlights auf dem Programm.

Nach ihrer erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr kehrt auch die Open Air Cosplay Stage zurück. Die Bühne im Aussenbereich bietet Cosplayern und Cosplayerinnen die Möglichkeit, ihre Kostüme in entspannter Atmosphäre zu präsentieren und einzigartige Erinnerungsfotos zu machen. Auf der grossen Main Stage in der Halle 1 werden wiederum täglich Cosplay Contests zu erleben sein.