Nintendo Switch 2 @ Zurich Pop Con & Game Show

Am 27. und 28. September lockt die Zurich Pop Con & Game Show erneut mit einem bunten Programm zahlreiche Videospiel- und Popkultur-Fans in die Hallen der Messe Zürich. Auch Nintendo ist mit einer grossen Auswahl an Titeln für Nintendo Switch 2 vor Ort. Am Nintendo-Stand können die Besucher:innen aktuelle Spiele ausprobieren und ausgewählte Titel vor ihrer Veröffentlichung anspielen.

Zurich Pop Con & Game Show

Darüber hinaus gibt es Fun-Turniere, Fotomöglichkeiten und mehr zu entdecken.

Aufregende Abenteuer und rasante Rennen

Noch bevor Samus‘ Abenteuer am 4. Dezember beginnt, könnt ih in "Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition" erste Schritte auf dem unbekannten Planeten Viewros gehen und gegen verschiedene Gegner antreten, ehe sie ihre Fähigkeiten in einem Bosskampf unter Beweis stellen. Dabei könnt ihr sowohl im Maus-Modus als auch mit der Knopfsteuerung spielen und jederzeit zwischen diesen wechseln.

Zum ersten Mal in Europa könnt ihr an der Zürich Pop Con & Game Show vor der Veröffentlichung am 6. November in "Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung" an der Seite ihrer Verbündeten gegen Horden von Gegnern kämpfen und mehr über die Geschehnisse, die massgeblich für die Geschichte in "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" verantwortlich sind, erfahren.

Für eine weitere actiongeladene Spielerfahrung sorgt "Kirby Air Riders", in dem ihr noch vor der Veröffentlichung am 20. November an frenetischen Kirby-Rennen teilnehmen. Im Nachfolger des 2004 in Europa veröffentlichten "Kirby Air Ride" könnt ihr aus zahlreichen Air-Ride-Maschinen auswählen und vor Ort das Tutorial wie auch den Modus City Trial anspielen.

Ausserdem mit im Gepäck: glühende Reifen in "Mario Kart World", das affenstarke 3D-Abenteuer "Donkey Kong Bananza", aufregende Abenteuer in "Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + die Sternsplitter-Welt", "The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition" und "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition" sowie weitere aktuelle Nintendo Switch 2-Titel.

Vorpremieren und Highlights von Nintendos Partnern

Nintendos Partner steuern ebenfalls zum Vorpremieren-Programm bei. Weltweit zum ersten Mal anspielbar sein wird "Landwirtschafts-Simulator: Signature Edition", und auch zur "Just Dance 2026 Edition" wird das erste Mal weltweit an einer Convention getanzt. Square Enix bringt euch in "Final Fantasy VII Remake Intergrade" nach Midgar, ehe das Rollenspiel am 22. Januar 2026 erscheint. Ebenfalls mit im Gepäck von Square Enix: "The Adventure of Elliot: The Millennium Tales", das 2026 erscheinen soll, und "Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – Nintendo Switch 2 Edition", das am 31. Juli erschienen ist. In "Little Nightmares III" von Bandai Namco, das ab 10. Oktober zu haben ist, gilt es, sich Kindheitsängsten zu stellen und ein fesselndes Abenteuer zu erleben. Intensive Action, Badass-Kammer-Jäger und Millarden wilder und tödlicher Waffen gibt es an der Zürich Pop Con & Game Show noch vor der Veröffentlichung auf Nintendo Switch 2 am 3. Oktober in "Borderlands 4".

Zurich Pop Con & Game Show

Erst kürzlich erschienen ist "Hollow Knight: Silksong" von Team Cherry. Im Nachfolger des preisgekrönten Action-Abenteuers bereisen die Spieler in der Rolle von Hornet neue Länder, meistern anspruchsvolle Fähigkeiten und bezwingen Horden von Käfern und Bestien. In "Cyberpunk 2077: Ultimate Edition" von CD Projekt Red wiederum schlüpfen sie in die Rolle eines Cyberpunk-Söldners und werden in Night City zur Legende. Noch mehr Abenteuer und Kämpfe gibt es in "Star Wars Outlaws" von Ubisoft oder "Street Fighter 6" von Capcom zu erleben – beide Spiele sind am Nintendo-Stand anspielbar. Fussball-Fans können zudem in "EA Sports FC 26 "ihr sportliches Geschick beweisen.

Weitere Aktivitäten am Stand

Wer am Nintendo-Stand mit seinem Nintendo-Account eincheckt, erhält 100 Platinpunkte, die auf der My Nintendo-Seite gegen Belohnungen eingetauscht werden können. Und alle, die danach noch ein Erinnerungsfoto aufnehmen möchten, können Mario und Luigi täglich beim Stand antreffen und diesen Moment mit einem Schnappschuss festhalten.

Nicht zuletzt finden an beiden Messetagen verschiedene Fun-Turniere statt, die von der Community organisiert werden und bei denen es Preise von unterschiedlichen Partnern zu gewinnen gibt.

Den Abstecher zum Nintendo-Stand an der Zurich Pop Con & Game Show sollte man sich also auf keinen Fall entgehen lassen.