Nintendo Pop-Up Store meets Zurich Pop Con & Game Show!

Am 5. und 6. Oktober lockt die Zurich Pop Con & Game Show wieder Tausende von Fans der Videospiel- und Popkultur zur Messe Zürich. Für Videospiel-Fans ist ein Besuch der Halle 6 besonders lohnend: Am Nintendo Stand gibt es nicht nur aktuelle Nintendo Switch-Spiele, sondern auch zwei Vorpremieren zu entdecken: "Super Mario Party Jamboree" und die "Just Dance 2025 Edition". Ganz besonderes Highlight: Der Nintendo Pop-Up Store, nach der Japan Expo in Paris der zweite seiner Art auf einer Convention. Der Store bietet Besucherinnen und Besuchern unter anderem Artikel, die sonst nur in Japan erhältlich sind.

Das Line-up

Schon vor seiner Veröffentlichung am 17. Oktober erleben Spieler:innen mit "Super Mario Party Jamboree" das grösste Mario Party-Spiel aller Zeiten: erstmals können sie sich in über 110 Minispielen messen.

Symbolbild für den Pop-Up-Store - hier seht ihr ein Foto vom Nintendo Store Tokio

Auch Ubisoft lädt zur Premiere: bereits vor seiner Veröffentlichung im Oktober haben Fans die Möglichkeit, mit der "Just Dance 2025 Edition" zu 40 neuen Songs abzutanzen, darunter Hits und Klassiker aus unterschiedlichen Genres. Hier ist mit Sicherheit für jeden Geschmack etwas dabei. Obendrein gibt es eine grosse Auswahl an aktuellen Nintendo Switch-Titeln auszuprobieren. Unter anderem das brandneue "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom"! Erstmals nehmen die Spielerinnen und Spieler die Rolle von Zelda ein. Auf ihre Klugheit kommt es an, wenn die Rettung von Hyrule gelingen soll. Mithilfe von Zeldas neuen Fähigkeiten erforschen Fans Hyrule, bekämpfen mächtige Gegner und lösen knifflige Dungeons.

Wer Challenges liebt, kann sein Speedrun-Können in "Nintendo World Championships: NES Edition" in über 150 Aufgaben testen, oder sich in "Super Smash Bros. Ultimate" messen. Ebenfalls vor Ort spielbar sind unter anderem "Princess Peach: Showtime!" und "Mario vs. Donkey Kong".

Auch Nintendos Partner sind wieder mit vielen Spiele-Highlights am Start. THQ Nordic präsentiert "Disney Epic Mickey: Rebrushed", das am 24. September in den Handel kommt. Ausserdem zeigen sie "SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake", "Trine 5: A Clockwork Conspiracy" und "Biomutant". Bandai Namco ist mit "SpongeBob Schwammkopf: Das Patrick Star Spiel", das einen Tag vor der Zurich Pop Con & Game Show erscheint sowie mit "Matchbox Driving Adventures" mit dabei. Ubisoft präsentiert neben der "Just Dance 2025 Edition" auch "Prince of Persia: The Lost Crown". Giants Software zeigt den "Landwirtschafts-Simulator 23". Und Warner Bros. Entertainment Inc. ergänzt das umfangreiche Line-up mit "Hogwarts Legacy" und der "LEGO Harry Potter Collection" in Zürich.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Auch für spannende Wettkämpfe ist gesorgt. In der Turnier Zone, die sich direkt neben dem Nintendo Stand befindet, finden täglich von der Community organisierte Turniere statt. Ausserdem erhalten alle Standbesucher:innen, wenn sie am Stand einchecken, 100 Platinpunkte, die sie auf der My Nintendo-Seite gegen kleine Belohnungen eintauschen können.

Wer den Tag mit einem schönen Erinnerungsfoto festhalten möchte, der hat dazu gleich mehrere Gelegenheiten: Prinzessin Peach, Mario und Luigi sind täglich am Stand für Fotos anzutreffen. Und alle "Pikmin Bloom"-Fans können an dem "Pikmin Bloom" Foto-Spot ein AR-Erinnerungsfoto und -video machen, bei dem die kleinen, pflanzenähnlichen Wesen digital auf dem Bildschirm erscheinen. Mittels QR-Code lässt sich das Bild und das Video auf dem eigenen Bildschirm abspeichern.

Nintendo-Fans erwartet in Zürich ein abwechslungsreiches Programm, das sie sich nicht entgehen lassen sollten.