Zurich Pop Con: Spiele-Neuheiten, Stars..

An der Zurich Pop Con & Game Show erwarten euch exklusive Vorab-Releases, Europa- und Weltpremieren – und damit die Chance, kommende Gaming-Highlights schon vor der offiziellen Veröffentlichung auszuprobieren.

Nebst Game-Neuheiten aus der Schweizer Indie-Szene werden Fans diverse Schweizer Premieren angeboten: so zum Beispiel "Little Nightmares 3", "Borderlands 4", "Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition", "Kirby Air Riders", "Final Fantasy 7 Remake Intergrade", sowie "EA Sports FC26". Nintendo bringt neben diesen Vorpremieren auch ein Spiel, das zum ersten Mal in Europa an einer Publikumsmesse spielbar sein wird: "Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung". GIANTS Software hat den "Landwirtschaftssimulator: Signature Edition – Nintendo Switch2" im Gepäck, das weltweit zum ersten Mal anspielbar sein wird.

Und auch zu "Just Dance 2026" wird als Weltpremiere das erste Mal in Zürich getanzt. Ergänzt wird das Spieleangebot durch weitere Highlights wie das lang erwartete "Hollow Knight: Silksong", "Mario Kart World", "Donkey Kong Bananza" und viele weitere Titel.

Damit wird die Zurich Pop Con & Game Show einmal mehr zum Treffpunkt für alle, die die Trends von morgen schon heute erleben wollen. Auch auf der Gaming & Community Stage werden neue Games präsentiert. Ein besonderes Highlight verspricht die Anwesenheit der beiden Hauptdarstellerinnen des diesjährigen Fanfavorit-Games "Split Fiction" zu werden. Diverse Ausstellende und Esport-Teams bieten Möglich- keiten, an Turnieren teilzunehmen und die Stars der Szene kennenzulernen.

Stars aus der Gaming-, Streaming-, Film-, und Cosplaywelt

Mit am Festival dabei sind unter anderem die Star-Streamerin Gnu, die Creators Sterzik, Redheadbegins und Maxim und viele Schweizer Content Creators. Für viel Herzklopfen werden auch die vielen anwesenden Stars sorgen. Fans von "Gilmore Girls" und "Guardians of the Galaxy" können den Schauspieler Sean Gunn live auf der Main Stage und bei Foto- und Autogrammstunden erleben. Ebenso reisen an: Joe Flangian ("Stargate Atlantis"), Harry Lloyd ("Game of Thrones", "Arcane" und "Doctor Who"), Sven Plate (deutsche Stimme von Bugs Bunny), Kaja Chan und Elsie Bennett aus dem Videospielhit "Split Fiction", Tommy Morgenstern (u.a. deutsche Stimme von Son Goku in "Dragon Ball Z" und Sukuna in "Jujutsu Kaisen") und Nicolle Gonsior (deutsche Stimme von Yamato in "OnePiece"),

Ein internationales Staraufgebot bietet auch das Cosplay Village mit Cosplayern und Cosplayerinnen aus Japan, den USA, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und vielen weiteren Ländern.

Neue OpenAir Cosplay Stage als frei zugängliches Festival-Highlight

Das Festival erweitert ihr Erlebnisprogramm um ein besonderes Highlight: Erstmals wird im Aussenbereich eine OpenAir Cosplay Stage eingerichtet – frei zugänglich und ohne Ticketpflicht. Die neue Bühne auf dem Vorplatz der Messe Zürich bietet nicht nur Cosplayer die Möglichkeit, ihre Kreationen vor Publikum zu präsentieren, sondern dient auch als vielseitige Fotolocation für Gruppen, Communities und Fans, die ihre Begeisterung im passenden Setting festhalten möchten. Die Zürcher K-Pop-Tanzgruppe Uniswiss wird einen Random Dance zum Mitmachen veranstalten und täglich finden offene Cosplay Catwalks statt, wo Besuchende selbst zum Star werden können. Für viel Unterhaltung ist damit auch im kostenfreien Outdoorbereich gesorgt.

Fandoms und Communities als Seele der Con

Ein zentraler Bestandteil des Festivals ist und bleibt die Vielfalt an Fandoms und Communities, die mit grosser Leidenschaft ihre Welten präsentieren und mit viel Hingabe die Freude an Popkultur-Welten feiern. Cosplayer:innen stellen Charaktere aus Film-, Game-, Comic- und Animewelten detailgetreu dar und Kreativschaffende zeigen in der Artist Alley handgemachte Kunst. In der Japan- & Asia-Halle verschmelzen Anime, Manga und K-Pop zu einem lebendigen Kulturraum, während Harry-Potter-Fans und detailreiche Fan-Props aus den Filmen die Buch- welten zum Leben erwecken. Star-Wars-Enthusiasten können sich auf Fotomöglichkeiten mit lebensgrossen Kulissen-Nachbildungen aus den Filmen freuen und mit den Fangruppen der Swiss Garrison und der Helvetica Base in den Austausch kommen, wobei der Wasteland- verein Skullripper Tribe mit postapokalyptischer Endzeit-Stimmung für Begeisterung sorgt.

Das umfangreiche Festivalprogramm ist sehr vielseitig und umfasst Bühnenshows, Workshops, Panels, Live-Paintings, Meet and Greets mit Stars, Martial Arts Shows und vieles mehr. Das gesamte Programm und Line-up ist auf hier abrufbar.

*Die Veranstaltenden empfehlen, Tickets im offiziellen Vorverkauf bei Ticketcorner zu kaufen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.