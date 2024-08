Zurich Pop Con: Stargäste aus Filmen, Serien, Games und Social Media

Das grösste Schweizer Gaming- und Popkulturfestival im Herbst kündigt die ersten Namen des diesjährigen Line-ups an. In Bühnenshows, Talks sowie Foto- und Autogrammstunden erleben die Besuchenden ihre Vorbilder aus nächster Nähe.

Quelle: Zurich Pop Con und Game Show

Die Veranstaltenden freuen sich, die Sängerin und Schauspielerin Katherine McNamara am Festival begrüssen zu dürfen. Am bekanntesten ist sie für ihre Besetzung der Hauptrolle von Clary Fray in "Shadowhunters: The Mortal Instruments". Ausserdem spielte sie Mia Smoak in der Superhelden-Serie "Arrow" und Julie Lawry in der postapokalyptischen Miniserie "The Stand".

Quelle: Zurich Pop Con und Game Show

Ausserdem wird Schauspieler Clive Standen aus der History-Fernsehserie "Vikings" das Festival beehren. Standen spielte zudem Lieutenant Titus, Hauptfigur des neu erscheinenden Videospiels "Warhammer 40’000: Space Marine 2". Auch seine "Vikings"-Mitdarstellerin und Partnerin Lucy Martin ist an der ZURICH POP CON & Game Show zu Gast. Neben ihrer Darstellung der Königin Ingrid in "Vikings" erhielt sie 2021 die Hauptrolle im Sicence-Fiction Thriller "The Seed". Beide Schauspieler sind neben Alec Baldwin auch im Drama "Clear Cut" zu sehen, welches demnächst in den Kinos erscheint.

Persönliche Begegnungen mit den grossen Namen der Gaming- und YouTubeSzene

Dieses Jahr erweitert die ZURICH POP CON & Game Show ihr Line-up von Content Creators und Social-Media-Persönlichkeiten. Mit Elotrix und Domtendo sind zwei der ersten und meist geschauten deutschen Gaming-Youtuber vor Ort, die ihre millionenstarken Communities mit Streams und Videos begeistern. Hiro von Einfach Japanisch vermittelt nicht nur auf seinen Kanälen, sondern auch auf der Festivalbühne Einblicke in die japanische Sprache und Kultur, während Starletnova als Twitch-Newcomerin überzeugt und ihre Schweizer Fans trifft. Ebenfalls auf dem Programm steht das polnische Tanzduo Loczniki, das auf der Plattform TikTok durch die authentische und humorvolle Nachahmung von Videospielcharakteren viral ging und bei seinen rund zwei Millionen Fans bereits Kultstatus geniesst.

Synchronsprecher:innen aus "Baldur’s Gate" und "Stranger Things"

Mit Rebecca Hanssen ist in diesem Jahr eine Synchronsprecherin aus dem beliebten Game "Baldur’s Gate III" auf den Festivalbühnen anzutreffen; sie wird interessante Einblicke in die Videospielproduktion geben. Daneben erzählt Carlotta Pahl, die deutsche Stimme von Millie Bobby Brown, von ihrer Synchronarbeit in "Stranger Things" und "Enola Holmes 2". Als weiteren Gast dürfen die Veranstaltenden die Anime-Synchronsprecherin und V-Tuberin Charlotte Uhlig alias EineLotta in Zürich begrüssen, die in Serien und Filmen wie "My Hero Academia" und "Fairy Tail" zu hören ist.

Cosplay-Talente aus aller Welt – in Zürich vereint

Cosplay bringt Charaktere aus populären Filmen, Games und Animes in die reale Welt. Die Kostümkunst steht im Rampenlicht der ZURICH POP CON & Game Show. Dieses Jahr gehören zu den über zwanzig geladenen nationalen und internationalen Cosplay-Gästen unter anderem Yuegene Fay aus Thailand, F.ukoro und Tabitha Lyons aus England, Lily on the Moon aus Frankreich und Stylouz Cosplay, einer der bekanntesten Schweizer Cosplayer. Die Künstler:innen sind auf der Bühne in spannenden Talks oder Workshops, an ihren Ständen im riesigen Cosplay Village oder als Juror:innen der Cosplay-Wettbewerbe zu sehen.

Die Konzeptkünstler hinter Baldur's Gate, Donald Duck und Batman

Am Festival bietet sich Besucher:innen die einmalige Gelegenheit, mit Starzeichnern ins Gespräch zu kommen und signierte Zeichnungen zu erhalten. Der renommierte kanadische Comiczeichner Max Dunbar, der für weltbekannte Comicverlage wie Marvel, Dynamite Entertainment, Vertigo (DC Comics) und IDW Publishing arbeitet, spricht am Festival über seine erfolgreichsten Arbeiten für Baldur’s Gate, Batman Beyond und Dungeons & Dragons. Wieder anwesend ist auch der langjährige Disney-Zeichner Ulrich Schröder, bekannt für seine Illustrationen von Donald Duck, Mickey Maus und vielen anderen Bewohnern von Entenhausen.

Darüber hinaus finden sich in der grossen Artist Alley über hundert weitere talentierte Künstler & Künstlerinnen, die ihre Kunst als Prints, Sticker, Anhänger, Schmuck- oder Dekoartikel zum Verkauf anbieten.

Die Veranstaltenden empfehlen, Tickets im offiziellen Vorverkauf bei Ticketcorner zu kaufen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.