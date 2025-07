Zurich Pop Con: Das sind die ersten Stargäste

Die Zurich Pop Con & Game Show holt am 27. und 28. September prominente Gäste aus den Bereichen Film, Gaming und Social Media in die Messe Zürich. Das grösste Schweizer Herbstfestival für Gaming und Popkultur kündigt die ersten Namen des diesjährigen Line-ups an. In Bühnenshows, Talks sowie Foto- und Autogrammstunden erleben die Besuchenden ihre Vorbilder aus nächster Nähe.

Zurich Pop Con & Game Show

Die Veranstaltenden freuen sich, den Schauspieler Sean Gunn am Festival begrüssen zu dürfen. Mit seinen vielseitigen Rollen passt er perfekt zum thematisch vielfältigen Festival. Einerseits erlangte er Bekanntheit mit seiner Besetzung der Rolle Kraiglin in "Guardians of the Galaxy" und anderen Filmen des Marvel Cinematic Universe, in denen er auch die MotionCapture-Darstellung von Rocket Raccoon am Set lieferte. Weiter spielte Gunn die Charaktere Calendar Man und Weasel in DCs Film "The Suicide Squad". Aber auch aus der Kultserie "Gilmore Girls" kennt man ihn seit der ersten Staffel als den skurrilen und doch liebenswerten Bewohner von Stars Hollow Kirk Gleason.

Persönliche Begegnungen mit den grossen Namen der Gaming- und YouTube-Szene Auch bekannte Gäste aus der Social-Media-Welt sind an der Zurich Pop Con vertreten: Maxim und Sterzik sind zwei reichweitenstarke deutsche Gaming-Youtuber und begeistern ihre Communities regelmässig mit Streams und Videos. Auch die vielseitige Content Creatorin Redheadbegins ist in Zürich mit dabei. Alle drei werden nicht nur auf der Bühne zu sehen sein, sondern treffen ihre Fans persönlich für gemeinsame Fotos und Autogramme.

Bekannte Stimmen aus Kindheitsklassikern und aktuellen Games im Fokus Der Synchronsprecher Sven Plate lässt in jedem von uns ein Stück Kindheit wiederaufleben, denn er spricht den legendären Zeichentrick-Hasen Bugs Bunny in sämtlichen Produktionen von "Looney Tunes". Darüber hinaus war er in zahlreichen weiteren Projekten zu hören – etwa als Synchronstimme für Schauspieler Will Wheaton in "The Big Bang Theory" und "Star Trek: Picard". Auch in der Welt der Anime ist Sven Plate aktiv – unter anderem ist er in bekannten Titeln wie "One Punch Man" und "Rising Impact" zu hören.

Weiter sind mit Elsie Bennett und Kaja Chan, die zwei Original-Stimmen und "Motion Capture"-Schauspielerinnen der beiden Hauptfiguren von "Split Fiction" vor Ort. Das von Hazelight Studios entwickelte und im März 2025 von EA veröffentlichte Koop-Action-Game zählt bereits jetzt zu den erfolgreichsten Games des Jahres und die beiden Schauspielerinnen werden am Festival von ihrer Arbeit für das Projekt erzählen.

Internationale Cosplay-Stars treffen sich in Zürich

Cosplay bringt Charaktere aus populären Filmen, Games und Animes in die reale Welt. Die Kostümkunst steht im Rampenlicht der ZURICH POP CON & Game Show. Dieses Jahr gehören zu den über zwanzig geladenen nationalen und internationalen Cosplay-Gästen unter anderen REIKA aus Japan, Don Esteban aus Österreich, Yuji Koi aus Vietnam und der Schweiz sowie Stylouz Cosplay, einer der bekanntesten Schweizer Cosplayer. Die Künstler & Künstlerinnen sind auf der Bühne in spannenden Talks oder Workshops, an ihren Ständen im grossen Cosplay Village oder als Juroren der Cosplay-Wettbewerbe auf der Main Stage zu sehen.

Weitere Gäste aus den unterschiedlichsten Kreativbereichen werden über den Sommer bekanntgegeben.

Starkes Rahmenprogramm für Popkultur-Fans

Nebst dem Bühnenprogramm und den geladenen Gästen überzeugt das Festival mit rund 30'000 Quadratmetern an Ausstellungsfläche, die alle Facetten der europäischen, amerikanischen und asiatischen Popkultur erlebbar macht. In der riesigen Artist Alley stellen lokale und internationale Künstlerinnen ihre Werke aus und Urban Artists sowie Tattoo-Künstler kreieren Live-Kunst. Merchandiser bieten Fanartikel der beliebtesten Serien, Games und Animeproduktionen an, während in der Brett- und Sammelkartenspiel-Halle, im E-Sports Corner, im grossen Nintendo-Bereich und in der Gaming-Halle alle Arten von Games zelebriert werden.

Im Mittelaltermarkt werden die Besucherinnen und Besucher in die Zeit von Drachen, Prinzen und Königinnen zurückversetzt und eine ganze Halle widmet sich der asiatischen Popkultur – von Kampfkünsten über Street Food bis Origami- und Kalligraphie-Kunst.

Die Veranstaltenden empfehlen, Tickets im offiziellen Vorverkauf bei Ticketcorner zu kaufen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.