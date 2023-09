Zurich Pop Con & Game Show: Diese Stars treffen Besuchende

Die Zurich Pop Con & Game Show kündigt das nun komplette Line-up mit Stars aus Filmen, Serien, Games und Social Media an. In Bühnenshows, Talks sowie Fotos- und Autogrammstunden erleben die Besuchenden ihre Idole aus nächster Nähe.

Etablierte Grössen aus der Gaming Community

Im Bereich Social Media setzen die Veranstaltenden auf einen Mix aus etablierten Creators und Talents auf der Überholspur. Mit dabei ist Domtendo, der schon seit über zehn Jahren Videos rund um die Nintendo-Games produziert. Auf YouTube folgen dem Deutschen fast 1.5 Millionen Fans. iBlali ist ebenfalls ein fixer Bestandteil der deutschsprachigen YouTube-Szene: Vor über 10 Jahren wurde er durch seine wilden Comedy-Formate bekannt. Heute unterhält er seine Fans regelmässig mit Realtalk- und Reaction-Content. Auch aSmoogl und Vlesk sind seit Jahren ein nicht wegzudenkender Bestandteil der Gaming Community auf Twitch und YouTube.

Cosplay, Realtalk und angesagte Creators

Zurich Pop Con & Game Show

Nicht nur als Streamerin auf Twitch sondern auch mit ihren fantasievollen Cosplays aus Games, Animes und Mangas hinterlässt Farbenfuchs ihre Spuren in der Community. Mit von der Partie ist auch NiekBeats, der mit seiner authentischen Art auf YouTube zeigt, wie deep und trotzdem lustig Realtalk sein kann. Als Überflieger in der Social Media Bubble gilt KingChris, den man für seinen Gaming, Anime und Cosplay Content kennt. Als Kakashi, Naruto, Yor Forger oder Sanji unterhält Chris mit seinen Anime-Parodien über 20 Millionen Fans. Über 20 Creators aus der Schweizer Szene werden ebenfalls am Festival anzutreffen sein.

Schauspieler geben einen Blick hinter die Kulissen

Nicht fehlen an der Zurich Pop Con & Game Show dürfen Schauspieler aus erfolgreichen Serien: Die Veranstaltenden freuen sich auf Nadia Hilker, bekannt aus der berühmtesten Zombie-Serie aller Zeiten, und Marvel-Superheld Finn Jones. Die beiden geben den Besuchenden in spannenden Bühnentalks einen Blick hinter die Kulissen und plaudern nicht nur über ihre jeweiligen Karrieren, sondern auch über die eine oder andere Kleinigkeit aus ihrem Privatleben. Zudem haben Fans die Möglichkeit, ihren Idolen in Q&A-Talks die Fragen zu stellen, die ihnen schon lange unter den Fingernägeln brennen. Natürlich stehen die beiden auch für Fotos- und Autogramme bereit.

Synchronsprecher aus Overwatch und Final Fantasy XVI

Fans des Multiplayer Games Overwatch dürfen sich auf den Besuch von gleich drei Sprecherinnen freuen: Lucy Pohl, die Stimme des legendären Schweizer Charakters Mercy, Carolina Ravassa, die Stimme von Hackerin Sombra, und Chloé Hollings, Stimme der berüchtigten Scharfschützin Widowmaker. Ausserdem vor Ort sind mit Vincent Fallow und Ben Starr sowohl die deutsche als auch die englische Stimme von Clive Rosfield, dem Hauptcharakter des neuen "Final Fantasy XVI"-Games.