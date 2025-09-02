Zurich Pop Con wächst weiter!

Die Zurich Pop Con & Game Show gab weitere Stargäste aus beliebten Filmen, Serien und Games bekannt. Verteilt auf alle sieben Hallen der Messe Zürich entsteht eine vielfältige Erlebniswelt.

Zusätzlich zu den bereits angekündigten Gästen sind auch die deutsche Streamerin Gnu (1.5 Mio. Follower), Schauspieler Harry Lloyd (Game of Thrones) sowie die Synchronsprecher & Sprechinnen Tommy Morgenstern (Dragon Ball Z) und Nicolle Gonsior (One Piece) mit dabei.

Zurich Pop Con - Neue angekündigte Gäste 2025

Mit über 30'000 Quadratmetern Erlebnisfläche bringt das Festival die Vielfalt der Popkultur nach Zürich – von Kunst, Cosplay über Gaming, Anime bis hin zu K-Pop oder mittelalterlichen Welten. In der Artist Alley treffen Besucher auf lokale wie internationale Künstler und Künstlerinnen,Urban Artists und Tattoo-Künstler, die live vor Ort ihre Werke erschaffen. Gamer erwartet ein breites Angebot – von Brett- und Sammelkartenspielen über E-Sports bis zum grossen Nintendo-Bereich und einer ganzen Halle voller Gaming-Highlights. Eine Halle ist ganz der asiatischen Popkultur gewidmet: von Martial Arts über Street Food bis Origami- und Kalligraphie-Kunst kann hier die Kultur Asiens entdeckt werden. Eines der Highlights am Festival ist das riesige Cosplay Village, in dem Cosplayer und Cosplayerinnen aus der Schweiz und der ganzen Welt mit Besuchenden in den Austausch kommen. Merchandiser präsentieren die neuesten Fanartikel aus Serien, Games und Anime, während der Mittelaltermarkt die Besucher in eine Welt voller Drachen, Prinzen und Königinnen versetzt.

Durch das vielfältige Programm mit Gästen aus aller Welt, einer lebendigen Community und zahlreichen Kunstschaffenden aus den unterschiedlichsten Bereichen entsteht eine Plattform, die Kreativität und Begegnungen in den Mittelpunkt stellt.

Zurich Pop Con & Game Show

Die Zurich Pop Con & Game Show setzt bewusst auf Qualität: das Erlebnis der Besucher, Fans und Künstler soll im Fokus stehen und macht das Event zu einem einzigartigen Raum für Inspiration, Austausch und gemeinsames Erleben.

Stars aus allen Welten: Neue Gäste bereichern das Line-up

Nachdem bekannte Namen wie Sean Gunn ("Gilmore Girls", "Guardians of the Galaxy"), Sven Plate (deutsche Stimme von Bugs Bunny) sowie Kaja Chan und Elsie Bennett aus dem Videospielhit "Split Fiction" bereits als Gäste bestätigt wurden, haben die Veranstaltenden in der Ankündigung ihres Line-ups mittlerweile nachgelegt.

Zu den neu bestätigten Stargästen aus Film und Fernsehen zählt unter anderem der Schauspieler Harry Lloyd, der insbesondere für seine Darstellung von Viserys Targaryen in "Game of Thrones" bekannt ist. Fans erkennen ihn ebenfalls als Victor aus dem Netflix-Hit "Arcane" wieder oder erinnern sich an seine markante Rolle als Jeremy Baines in "Doctor Who".

Ebenfalls bestätigt sind zwei beliebte Synchronstimmen aus der Anime-Welt: Mit Tommy Morgenstern (u.a. deutsche Stimme von Son Goku in "Dragon Ball Z" und Sukuna in "Jujutsu Kaisen") und Nicolle Gonsior (deutsche Stimme von Yamato in "One Piece") bekommen Fans die Möglichkeit, gleich zwei beliebte Sprecher aus einigen der aktuell beliebtesten Serien zu treffen.

Im Bereich Social Media bereichert die deutsche Gaming-Youtuberin und Streamerin Gnu das Line-up. Mit über 1,5 Millionen Abonnent:innen begeistert sie ihre Community mit authentischem Content aus Gaming, Comedy und Cosplay. Auch sie wird neben den bereits bestätigten Creators Sterzik, Redheadbegins und Maxim ihrer Community für Gespräche, Autogramme und gemeinsame Fotos zur Verfügung stehen.

Zurich Pop Con & Game Show

Bekannte Cosplayer & und Cosplayerinnen aus der Schweiz und aller Welt und viele Cosplay-Fans werden das Festival wiederum zu einem bunten, kunstvollen und einzigartigen Erlebnis machen.

Die Veranstaltenden empfehlen, Tickets im offiziellen Vorverkauf bei Ticketcorner zu kaufen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.